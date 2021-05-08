移民署新北站慶母親節　新住民二代用越語祝福媽媽

▲移民署新北服務站母親節辦新住民活動 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

母親節前夕，移民署新北市服務站8日舉辦「愛一直都在」新住民家庭母親節活動，有桌遊、手作、繪本賞析等親子互動遊戲和學習，吸引近30名的新住民媽媽和子女參加，場面溫馨。越配陳碧玉來台已8年，目前是專業的越南語翻譯，和一對兒女參加活動，對於手作將色彩繽紛的馬賽克貼在「自己喜歡的家」，感覺很棒！

從事美甲的潘姓越配平時工作忙，第一次和女兒一起玩桌遊遊戲，母女倆都覺得很開心，遊戲中增加她了解女兒的想法，認為是一種很好的溝通！潘女的女兒說，平時媽媽教她越南語，她可以用越南語和國語跟媽媽說「母親節快樂！我愛您。」

移民署新北市服務站主任林振智表示：愛是生命中重要的力量，有愛的地方是最溫暖、最美麗，看到今天來參加活動的姐妹和子女們，在桌遊遊戲中，增進親子間的親密關係，以及透過繪本原文賞析激發想像力並勇於表達情感，讓他深感新住民朋友們，從故鄉到台灣新鄉「愛一直都在」！

協辦單位中華民國外籍聯姻輔導暨婚介促進協會吳德昌秘書長表示，在母親節前夕與移民署新北市服務站，合辦這場非常有意義的親子活動，看到每位參與的新住民姐妹與新二代開心玩，深刻感受到親子情感建立的重要，同時感謝新北服務站社工王文琍、專員黄清祥、佐理員梁博菀、講師張翠芬等，帶領活動進行。包括：桃園市亞洲婚姻協會理事長林桂金、總幹事郭明宗、臺灣外籍婚戀家庭輔導協會理事長鄭又榕理、副理事長蔡兆蘭均出席活動。

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