讓飯店不只是飯店　盛治仁：永續是值得做的事情

▲雲朗國際觀光集團總經理盛治仁（前排左）赴南投進行專題演講。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推動「南投好食民宿」認證邁入第6年，至今已有77家入列，共同打造永續觀光產業環境；南投縣政府日前為新增的22家業者授證，並邀請雲品國際董事長做專題演講，盛治仁表示永續是「值得做的事」，讓飯店不只是飯店，更成為維護自然生態資源的永續發展企業。

縣府昨（7）日在日月潭雲品溫泉酒店舉辦「南投縣觀光產業永續發展專題講座暨南投好食民宿授證」典禮，由副縣長陳正昇代表逐一為今年新增的清境佛羅倫斯等22家授證，縣內旅館、民宿等觀光業者也踴躍出席見證，盛治仁則以「觀光產業永續發展」為題進行專題演講。

▲南投推動「好食民宿」認證六年有成，今年新增22家獲認證。（圖／南投縣政府提供）

盛治仁在講座中，指出雲品飯店積極透過各種措施，溝通推行「永續」政策，執行各項減廢行動與人才培育，並善用疫情淡季的充足人力，積極投入日月潭淨潭；他認為永續是「值得做的事」，因為這讓雲品不只是一家飯店，而是力行永續經營、維護寶貴自然生態資源的永續發展企業。

陳正昇說，永續是「滿足當代的需要，同時又不損及後代子孫」的發展，因此產業在追求經濟利益時也必須重視環境、社會及員工等影響；南投有3家國際觀光旅館、122家旅館、788家民宿，105年起推動「南投好食民宿」品牌，希望用「符合在地、永續發展的食材」為指標串起各產業，已有顯著成果，完全符合聯合國永續發展目標（SDGS），更在全台旅宿業居於領先地位。

陳正昇表示，未來將再擴展到旅館業，行銷「南投好食旅宿」品牌，甚至結合日月潭遊艇等相關在地產業，全面擴大發展南投好食觀光，減少食材碳足跡、提供顧客加值早餐與優質服務品質，以達環境與產業永續。



►超級明星保養品 攜帶方便、全包也划算



►2麻吉富商藏4直升機...中部偷飛逾6年！組裝黑工也扯淡：準備送學校



►諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離



►美魔女穿內衣扣扣子「好痛」...綁頭髮得深呼吸 醫：有解啦



►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡 專家初判：百年內產物



►2資深媽媽養出10警察子孫 警政署表揚：感謝所有警媽警嬤付出

