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一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」熱鬧登場　好吃、好玩又好拍

▲一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」熱鬧登場，好吃、好玩又好拍。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲星展銀「新加坡歡樂城」開跑。（圖／記者陳依旻攝）

▲「星展新加坡歡樂城」在台北市信義區市府轉運站2樓廣場盛大展開，帶大家一秒偽出國。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

「星展新加坡歡樂城」正式啟動，在台北市信義區市府轉運站2樓廣場盛大展開，不僅有經典必拍吉祥物魚尾獅，還有8公尺高的數位瀑布、濱海灣花園鞦韆主題區、南洋風情的「娘惹」彩虹屋，每一區都超好拍，民眾還能換上精緻刺繡的娘惹傳統服裝拍個過癮，滿滿的南洋風情，帶大家一秒來到新加坡。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

▲▼有經典必拍吉祥物魚尾獅，民眾還能換上精緻刺繡的娘惹傳統服裝拍個過癮。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

不少民眾紛紛表示「看到魚尾獅還有瀑布就會想到新加坡，有種真的來到新加坡的感覺」，體驗紋身彩繪的民眾提到「因為我以前待過新加坡，我知道他們小印度很道地，像這種紋身彩繪在台灣其實很少見」，還有媽媽帶著孩子來體驗新加坡文化，媽媽表示「Henna紋身彩繪蠻特別的，因為孩子比較沒有接觸到這些，而且他們也沒有去過新加坡，所以想帶他們來看看」。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

▲體驗Henna紋身彩繪的民眾表示，「因為我以前待過新加坡，我知道他們小印度很道地，像這種紋身彩繪在台灣其實很少見」。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

▲帶孩子來玩的媽媽表示，「小孩沒有去過新加坡，所以想帶他們來體驗看看新加坡文化」。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「星展銀行是一家來自新加坡的銀行，我們能夠辦這樣的活動很有意義，希望將獨特的新加坡多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來西亞和印度等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗異國氣氛。在此同時，也推廣星展銀行的永續理念與社會企業夥伴讓更多民眾了解，今年是第二次舉辦，規模比上次更加盛大，非常歡迎民眾共同體驗新加坡式的熱情」。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者陳依旻攝）

▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，今年是第二次舉辦，規模比上次更加盛大，非常歡迎民眾共同體驗新加坡式的熱情。

致力推動永續環保及綠色金融的星展銀行（台灣），為了傳達「食物零浪費」理念，特別設置體驗活動，邀請民眾從一個小動作開始，實踐永續發展議題，林鑫川總經理指出，「從去年開始，星展銀行就把零剩食當作永續發展的一個主軸，我們推動這個主軸的方法，第一要倡議，今天的活動也是倡議的方式，讓民眾騎腳踏車發電打出果汁，民眾從中可以學習到，其實醜水果還是可以使用的」。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

▲▼致力推動永續環保及綠色金融的星展銀行（台灣），今年特別設置體驗活動，邀請民眾騎腳踏車發電打出果汁，讓民眾學習到，其實醜水果還是可以使用。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

好吃、好玩又好拍！「限時超美打卡景點＋新加坡必吃美食」星展銀行（台灣）將原汁原味的新加坡搬到台北信義區，讓民眾直接體驗新加坡的魅力，知名必吃美食像是肉骨茶、海南雞飯、鹹蛋魚皮等通通都有，5月2日以前，趕快揪朋友到星展新加坡歡樂城，來場偽出國的小旅行。

▼知名必吃美食像是肉骨茶、海南雞飯、鹹蛋魚皮等通通都有，5月2日以前，趕快揪朋友到星展新加坡歡樂城。

▲星展新加坡歡樂城。（圖／記者謝盛帆提供）

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