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網美搶拍！生活節現場一夜長出蘋果樹　厭世甜點師拿拿摳示範澳洲果仁療癒甜點

▲▼2021東東森森好朋友生活節,東森,ETtoday,泰山,氣泡飲,澳洲果仁,厭世甜點店,拿拿摳。（圖／記者張一中攝）

▲期待已久的「東東森森好朋友生活節」終於在5/8（六）登場！現場跟「網美蘋果樹」拍照就可兌換罐裝氣泡飲的活動，以及「好減擔」甜點示範課，幫大家一解嘴饞的癮！（圖／記者張一中攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

上半年度最嗨盛事「東東森森好朋友生活節」，把所有《ETtoday新聞雲》的粉絲網友與民眾歡聚在一起，在新北市民廣場度過難得放鬆的週末時光！現場除了有大咖歌手輪番獻唱、市集遊戲活動，更有讓所有男孩女孩、大小朋友經過就不想離開的「超好拍」蘋果樹，以及舞台上由YouTuber帶來的精彩甜點示範，大大療癒民眾們這幾日因疫情緊繃的心，每個人的笑容雖然都藏在口罩底下，但瞇眼的笑完全洩漏大家愉悅的心情！

和時尚蘋果樹拍下網美照！兌換「泰山Cheers+果醋氣泡飲」暢快一夏
因為「東東森森好朋友生活節」來到板橋市民廣場的民眾，一定不會錯過「短短一夜」就現身在活動現場的超時尚「網美蘋果樹」！這顆堪稱「2021時尚風格植栽」的超亮眼蘋果樹，原來是「泰山Cheers+果醋氣泡飲」特別在這次的生活節中，想幫大家「種下」的滿滿療癒感。

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▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

▲▼造型可愛的蘋果樹以及超夢幻的泡泡氛圍，吸引許多網美搶拍！

▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

▲只要上傳蘋果樹的照片或合照並附上專屬Hashtag，就能兌換「泰山Cheers+果醋氣泡飲」一瓶。

造型可愛的蘋果樹與如夢似幻的透明泡泡，完全吸住所有經過民眾的目光，不分男生女生或大人小朋友，全都有默契地停下腳步、拿起手機，不只想把每個角度的蘋果樹都收進記憶體中，自己更要跳進鏡頭框中與難得一見的「網美蘋果樹」亮眼自拍、再上傳到FB、IG，讓沒機會來現場的朋友只能大喊「哭哭羨慕」。

▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

▲▼時尚女孩與樂Chill新時尚代表的「泰山Cheers+果醋氣泡飲」同框畫面，讓在場民眾直呼「超可愛」，隨即也紛紛加入兌換行列。

▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

幫民眾帶來療癒蘋果樹的泰山，同時也祭出so sweet好康給現場大拍美照的民眾。只要把合照打卡上傳到FB、IG，加上「#Cheers氣泡水」專屬Hashtag，就可以免費兌換目前市場超夯的「泰山Cheers+果醋氣泡飲」！酸香的果醋滋味，搭上宛如香檳般的綿密氣泡，雖然配合防疫的民眾無法現場隨開即飲，但把氣泡飲帶回家飲用，就能特別挑個高腳杯，讓氣泡飲化身高級香檳緩緩倒入杯中，喝得到最樂Chill的新時尚，還能體驗宛如富豪貴婦般的奢華享受。

▲▼2021東東森森好朋友生活節-泰山。（圖／記者張一中攝）

▲氣泡細緻、口感綿密的「泰山Cheers+果醋氣泡飲」，讓喝遍其他氣泡飲的粉絲也大感驚豔！

跟著YouTuber拿拿摳做甜點！聰明用「澳洲果仁」增添養生風味
接下來，就來學做「減擔」點心吧！備受網美界與健身界歡迎的「堅果之王」夏威夷果仁，一向是想吃零嘴又怕胖的時尚網美與健身教主們的首選健康零食，吃到成為老饕的他們，如今更會提醒粉絲們，想吃夏威夷果仁就要選擇公認美味健康的「澳洲果仁」，主因是澳洲昆士蘭就佔了全球的72%果仁產量，是果仁們長得頭好壯壯、果香味美的地方！

▲▼2021東東森森好朋友生活節-澳洲果仁。（圖／記者張一中攝）

▲「厭世甜點店」YouTuber拿拿摳現身「ETtoday東東森森生活節」舞台上，以一貫搞笑的厭世口吻，示範以美味「澳洲果仁」製作的美味療癒甜點。

無論是下午、宵夜肚子餓，或是健身完後肚子餓嘴饞，網美與健身專家通常都建議可以直接把澳洲果仁做為單吃的可口零食，不過如果週末有多點時間可以準備的話，像澳洲果仁這樣具有濃厚香氣以及酥脆嚼感的健康食材，也很適合加進各種飲食當中，如果想吃創意點心，澳洲果仁一樣也很適合搭配在其中，豐富口感也增進健康。

時間來到下午茶時刻，「ETtoday東東森森生活節」舞台上也邀請到備受網友歡迎的「厭世甜點店」拿拿摳到場，示範如何以澳洲果仁做出可口的「焦糖澳洲果仁塔」！拿拿摳首先介紹這次他要示範的關鍵食材，「這次我選用的『謝謝堅果』就是很厲害的澳洲果仁，用它做成的焦糖澳洲果仁塔大家一定要學，簡單又好吃。」介紹完塔皮與焦糖的製作過程後，拿拿摳特別強調，關鍵食材澳洲果仁不是直接放在塔皮上就好，「剛買來的澳洲果仁顏色是白白的，一定要先放進烤箱用攝氏160度烤10分鐘，把澳洲堅果油脂跟香氣烤出來，口感才會更香更脆。」

▲▼2021東東森森好朋友生活節-澳洲果仁。（圖／記者張一中攝）

▲拿拿摳也提醒，堅果油脂多，澳洲堅果一天攝取4～6顆就好。

閒不下來的拿拿摳更是邊做邊介紹澳洲堅果的營養價值，「很多人不知道澳洲堅果為什麼這麼珍貴，我跟大家說，因為它的營養密度很高，核桃、胡桃在它面前都要跪拜，而且大概需要8年才能收成，等於養一個小孩都要上小學了，所以真的很珍貴。」過程中，把澳洲堅果以及腰果、胡桃等配料和蔓越莓乾陸續放進焦糖裡和煮，填入塔皮裡，再送入烤箱以攝氏180度烤10分鐘，簡易又養生美味的「焦糖澳洲果仁塔」就完成了！

▲▼2021東東森森好朋友生活節-澳洲果仁。（圖／記者張一中攝）

▲▼看現場版的厭世甜點店，還有機會得到一大包澳洲果仁「謝謝堅果」，讓鐵粉們超開心！

▲▼2021東東森森好朋友生活節-澳洲果仁。（圖／記者張一中攝）

澳洲果仁不只好吃，就如拿拿摳所說，在營養價值方面它富含棕櫚油酸、油酸等不飽和脂肪酸，以及膳食纖維、維他命B群、維他命E等多種礦物質與維生素，是日常想攝取健康植物性脂肪的超優選擇。完美端出「焦糖澳洲果仁塔」的拿拿摳，也和主持人加碼有獎徵答，被甜點香氣撩到不行的熱情粉絲也高舉雙手喊「選我選我」，現場也陸續送出5包澳洲堅果「謝謝堅果」，期待讓現場民眾從這一刻開始，領略澳洲果仁的獨特口感與風味。

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