疫情缺錢騎鐵馬大膽搶超商　變身「蜘蛛人」爬套房窗沿躲查緝

記者陳豐德／新北報導

新北市一名吳姓男子疫情期間缺錢花用，14日凌晨5點多騎乘腳踏車到泰山區的超商，走進店內後掏出預藏的水果刀，並威脅男店員交出財物，得手800元後倉皇騎腳踏車逃逸；警方獲報後鎖定吳男躲藏至三重友人家中，登門查緝時吳男為躲避警方，還攀爬窗沿欄杆到隔壁的出租套房內偷偷探頭查看，被眼睛刑警逮個正著，全案依照強盜、侵入住宅等罪嫌移送偵辦。

▲吳男拿水果刀行搶泰山區超商得手800元，怕被逮還化身成蜘蛛人。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，37歲的吳姓男子是一名毒蟲，疫情期間沒有收入又缺錢買毒，才決意行搶超商，14日凌晨5點多他頭戴鴨舌帽、騎乘腳踏車，獨自前往泰山區復興一街的超商，見店內僅有值班中的男店員，上前攀談後就突然從口袋掏出水果刀並走進櫃台內，男店員嚇得打開收銀機，讓吳男取走800元現金後逃逸。

警方接獲報案後組成專案小組偵辦，調閱上百支監視器分析比對，火速鎖定吳姓犯嫌犯案後又前往三重某社區出租套房內，警方前往埋伏敲門時，鎖定的套房內毫無回應，但不久後隔壁的房間卻先後2次有人悄悄探頭查看，專案警方覺得不對勁，直至第3次房門又緩緩開起時，警方直接將房門拉開，見犯下搶劫案的吳男在門後愣住，當場將他逮捕。

吳男聲稱犯案後來找友人，聽聞警方在外他們也不敢應門，擔心員警會在房門外埋伏，他才從套房欄杆攀爬至隔壁的出租套房，想觀察警方的動態，不料反被員警抓個正著，全案訊後依照強盜、侵入住宅移送新北地檢署偵辦。

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