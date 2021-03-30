【廣編】2021 Yamaha Café熱血開跑！車友跑趴嗨翻　愛心捐款家扶中心

▲Yamaha不忘盡企業社會責任，與財團法人台灣兒童暨家扶基金會合作，將車友們匯集的愛心捐款交予家扶中心。

圖、文／Yamaha Café提供

「 Yamaha Café」歡慶八週年， 開跑記者會已於3/27熱血舉辦！今年「 Yamaha Café」全新主題「帶你去跑趴（8）」熱鬧登場，首度邀約現場車友一同拉炮慶祝活動熱血開跑，初次登場的電音DJ也在現場炒熱氛圍舞動節奏，嗨翻「Yamaha Café」。眾多車友於主題背板與Café Girls合照留影，現場車友間的互動熱絡，熱鬧氛圍激發出每位車友心中的趴踢魂。

此外今年的季活動也將大升級，將以更多元豐富的模式舉行，讓車友們享受跑趴樂趣，透過嶄新活動讓車友感受Yamaha超越顧客期待的產品與服務，同時Yamaha也不忘盡企業社會責任，與財團法人台灣兒童暨家扶基金會合作，將車友們匯集的愛心捐款交予家扶中心，期待能幫助更多需要幫助的家庭。2021「Yamaha Café」將延續過去的歡樂氣氛，「帶你去跑趴（8）」，全台趴趴走，嗨翻一整年！

活動詳情請上http://www.yamaha-motor.com.tw/ 或至粉絲團搜尋「 Yamaha Café 」。