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人妻狂喊老公示愛「沒他活不下去」！女兒曝真相：媽媽外面有男人

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻偷吃還讓小孩知道，女兒出庭作證，「媽媽在外面有男人」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名人妻向丈夫表示要回娘家照顧母親，沒想到卻藉機大搞婚外情，親暱稱呼小王為「老公」，還在社群軟體上露骨示愛「沒他活不(下)去」，行徑相當誇張，女兒在父母的離婚訴訟中更作證「媽媽在外面有男人」，法院審理後，判人妻應賠償丈夫10萬元，可上訴。

人夫主張，妻子因岳母罹病需要有人照顧，於是在他的同意下回娘家，沒想到卻與另名男子發生婚外情，雙方更以「老公」、「老婆」互稱，在離婚訴訟中，女兒也在審理時出庭作證，「媽媽在外面有男人」、「媽媽還有跟我說她有寄錢給那個男人」。另外，妻子還在社群軟體中貼文，「女兒我發現沒他活不(下)去」、「我好痛苦，我沒他希望沒」、「我愛的沒勇氣來接我出去」等，讓他心碎不已，決定向妻子求償25萬元。

人妻辯稱，與小王雖以老公相稱，但僅是單純聊天，唱歌時也是叫小王親愛的，「我已經好多年沒有跟小王聯絡、見面了，我被老公打過、罵過，是老公要賠償我，而且我沒有在上班、沒有收入」。

但法院審理後認為，人妻叫小王老公，貼文內又在表達男女愛意，雖然無法證實兩人之間有通姦的事實，但已有逾越一般朋友的不正當交往行為，破壞婚姻的圓滿幸福，判人妻應賠償丈夫10萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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