八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2台籍船員失聯

▲八斗子籍漁船漁富888號因不明原因在富貴角西北122浬處失火，已救起9名印尼籍船員，仍有2名台籍船員失聯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

八斗子籍漁船「漁富888號」於5月4日在富基漁港出港，疑在5月6日下午，在近大陸福建沿海發生火燒船，目前已救起9名印尼籍船員，仍有2名台籍船員仍下落不明。目前由北部地區機動海巡隊出動共1艦4艇65人，全力搜尋2名失蹤台籍船員。

據查該船為八斗子籍，在5日14時從富基漁港出發，船上共計11名船員，6日下午13時在富貴角西北122浬處因不明原因失火，由附近的馬紹爾籍貨輪「MOL TRIBUTE」及巴拿馬籍貨輪「H ORCA」先共同救起船上9名印尼籍船員，並向國家搜救指揮中心報案。

▼八斗子籍漁船漁富888號於富貴角西北122浬處失火，仍有2名台籍船員下落不明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目前船上9名印尼籍船員已由基隆海巡隊10033艇接駁返臺安置，現場持續由北部地區機動海巡隊連江艦、第一(基隆)海巡隊10069艇、第十(馬祖)海巡隊巡防艇10062艇、第二(淡水)海巡隊10070艇，共計1艦4艇65人，全力搜尋2名失蹤台籍船員。

▲仍有2船員下落不明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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