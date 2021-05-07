　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2台籍船員失聯

▲▼基隆八斗子籍捕蟹船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲八斗子籍漁船漁富888號因不明原因在富貴角西北122浬處失火，已救起9名印尼籍船員，仍有2名台籍船員失聯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

八斗子籍漁船「漁富888號」於5月4日在富基漁港出港，疑在5月6日下午，在近大陸福建沿海發生火燒船，目前已救起9名印尼籍船員，仍有2名台籍船員仍下落不明。目前由北部地區機動海巡隊出動共1艦4艇65人，全力搜尋2名失蹤台籍船員。

據查該船為八斗子籍，在5日14時從富基漁港出發，船上共計11名船員，6日下午13時在富貴角西北122浬處因不明原因失火，由附近的馬紹爾籍貨輪「MOL TRIBUTE」及巴拿馬籍貨輪「H ORCA」先共同救起船上9名印尼籍船員，並向國家搜救指揮中心報案。

▼八斗子籍漁船漁富888號於富貴角西北122浬處失火，仍有2名台籍船員下落不明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼基隆八斗子籍捕蟹船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目前船上9名印尼籍船員已由基隆海巡隊10033艇接駁返臺安置，現場持續由北部地區機動海巡隊連江艦、第一(基隆)海巡隊10069艇、第十(馬祖)海巡隊巡防艇10062艇、第二(淡水)海巡隊10070艇，共計1艦4艇65人，全力搜尋2名失蹤台籍船員。

▲▼漁船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲仍有2船員下落不明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼漁船。（圖／記者郭世賢翻攝）

竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

超級明星保養品

ET快訊
他丟30萬買航運股「賺1100萬」！　曝操作方式：沒賠過
吃大蟑螂油飯配發霉菜！新北貴族名校遭爆黑心餐飲廠商
女上男下大戰　他陰莖慘被坐斷！　鮮血狂噴昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車駕駛右轉未注意...撞翻機車　騎士撞分隔島搶救不治

追50萬賭債　3煞電擊槍＋辣椒水攻擊...他竟犁田出槌

快訊／高雄男醉駕國道！搖搖晃晃撞警車　酒測值超標送辦

快訊／漁順昇168號觸礁！「3人已獲救」　1人命喪海中

檢警追查「R22之亂」突襲名間鄉倉庫！3人涉無照駕駛直升機遭起訴

桃園正發大樓夜傳哭聲！學生探險擲茭示警：樓上更凶　轉頭被狂追

八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2台籍船員失聯

中資包外企糖衣「臥底獵人頭竊密」　檢調搜索台元科技園區逮3人

夜訪「桃園猛鬼戲院」4樓突飄屍臭味　法師皺眉不妙！下秒驚逃

刮刮樂版《神鬼交鋒》！廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

廂型車駕駛右轉未注意...撞翻機車　騎士撞分隔島搶救不治

追50萬賭債　3煞電擊槍＋辣椒水攻擊...他竟犁田出槌

快訊／高雄男醉駕國道！搖搖晃晃撞警車　酒測值超標送辦

快訊／漁順昇168號觸礁！「3人已獲救」　1人命喪海中

檢警追查「R22之亂」突襲名間鄉倉庫！3人涉無照駕駛直升機遭起訴

桃園正發大樓夜傳哭聲！學生探險擲茭示警：樓上更凶　轉頭被狂追

八斗子漁船「漁富888號」火燒船　海巡救回9人2台籍船員失聯

中資包外企糖衣「臥底獵人頭竊密」　檢調搜索台元科技園區逮3人

夜訪「桃園猛鬼戲院」4樓突飄屍臭味　法師皺眉不妙！下秒驚逃

刮刮樂版《神鬼交鋒》！廚師巧手變造中獎號碼　20年彩券嬤也中招

汰舊換新減稅優惠延長！節能家電延2年、中古車再延5年

抬頭驚見「巨大毛獸」垂憨臉監視　瞇眼吐舌萌翻網：大王萬萬歲！

豁出去了！　謝金燕宣布高雄開唱竟「撕破衣服兩點全露」

屏東「最美都市公園」開放！漫步環湖步道太放鬆　還有超Q蜜蜂遊具

Coser被酸水準差！下秒「超亮胸器」彈出...老司機秒改口：真專業

輾腳道歉片瘋傳「最慘的是他」　撞臉桃園警被罵爆！萬人一看震驚

南港今年推案逾300億大爆發　指標案主力鎖定2~3房

數兆隻蟲蟲大軍要來了！藏身地底17年「週期蟬」將破土求脫魯

《火神的眼淚》默契遊戲變鬥嘴吵架實錄！魏蔓孫沁岳未來CP擔綱「大尺度」

除蟎神器「小紫二代」＋清淨機才2999元　別再跟4千萬顆塵蟎排泄物共眠

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

中正女大生失蹤14年！涉案男友落網畫面曝

金山民宅天花板藏4巨蟒　警消纏鬥1hr抓回

女大生失蹤案　14年2人蒸發都與他有關

21名酒駕再犯者參觀太平間　紛紛嚇喊不敢了

快訊／承德橋凌晨車禍！婦開貨車撞死騎士

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命　31年後現況曝

小三女遭10同學「集體壓裂頸椎」　痛哭音檔曝

剛無保請回就酒駕　中檢：沒料到會再犯

北市泰順街車道鐵柵突掉下砸死住戶

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

更多熱門

相關新聞

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

大陸廣東深圳市1名葉姓女子，上個月（4月）14日前往坪山區人民醫院進行婦科手術。沒想到，手術過程中，麻醉師竟為了接聽電話離開手術室，葉女因麻醉效果不足甦醒，卻無法說話，僅能清醒感受器械在身上割開患部的痛苦，導致身心嚴重受創。

漁順昇168號找到了　船上4人全失蹤

漁順昇168號找到了　船上4人全失蹤

陸籍漁船休漁期「撈過界」 陸委會：最高罰鍰1000萬元遏止違法

陸籍漁船休漁期「撈過界」 陸委會：最高罰鍰1000萬元遏止違法

劉冠軍用贓款買100張台積電　現值1.2億

劉冠軍用贓款買100張台積電　現值1.2億

老闆好心借員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕

老闆好心借員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕

關鍵字：

基隆八斗子大陸船員漁船補蟹

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面