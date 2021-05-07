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澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨6日專電

澳洲總理莫里森向當地媒體表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變；如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

隨著中國軍事恫嚇台灣，台灣持續成為國際媒體焦點。「澳洲金融時報」（Australian Financial Review）6日於頭版及內頁，以大篇幅刊登台灣外交部長吳釗燮的專訪和相關分析報導，並且以標題「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」刊登社論。

另外，莫里森（Scott Morrison）6日接受墨爾本3AW電台直播訪問，過程中主播密契爾（Neil Mitchell ）引述「澳洲金融時報」內容，提到吳釗燮指台灣已準備面對來自中國的「最後攻擊」（final assault），並希望澳洲支持台灣。

密契爾接著問及澳洲是否會支援台灣時，莫里森回應說：「我們（澳洲）一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。」

莫里森表示，澳洲已清楚注意到印太地區的不確定性，但他拒絕針對這議題多加說明，以免讓情勢增加更多變數；但他指出，正是為了應付印太地區的不確定情勢，所以存在相關安全防衛協議。

莫里森在訪問過程中一度表示：「我們一直明白有關『一制兩國』（one system two countries ）的安排。我們會遵從我們的政策。」

密契爾隨即追問：「這意味著要支持台灣嗎？」但當密契爾的提問說到一半時，莫里森又說：「我應該說『一國兩制』。」

密契爾接著再度追問：「我們（澳洲）支持台灣嗎？」對此，莫里森表示，澳洲「一直會捍衛區域內的自由」（always stood up for freedom in this part of the world）。

密契爾又問莫里森，是否認為中國是造成全球不隱定的因素，莫里森回應表示：「我們希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作，最好的做法是確保大家遵從法治；我們尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規，我認為這是確保印太地區自由和開放的措施，我們致力維護印太地區自由和開放。」

隨著澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。在同一天，澳洲內政部祕書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

►澳軍機密簡報曝中國威脅　為台灣爆軍事衝突可能性「不應低估」
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