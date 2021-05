澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

▲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者丘德真雪梨6日專電

澳洲總理莫里森向當地媒體表示,澳洲政府對台灣政策將堅定不變;如中國武力侵犯台灣,澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

隨著中國軍事恫嚇台灣,台灣持續成為國際媒體焦點。「澳洲金融時報」(Australian Financial Review)6日於頭版及內頁,以大篇幅刊登台灣外交部長吳釗燮的專訪和相關分析報導,並且以標題「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」刊登社論。

另外,莫里森(Scott Morrison)6日接受墨爾本3AW電台直播訪問,過程中主播密契爾(Neil Mitchell )引述「澳洲金融時報」內容,提到吳釗燮指台灣已準備面對來自中國的「最後攻擊」(final assault),並希望澳洲支持台灣。

密契爾接著問及澳洲是否會支援台灣時,莫里森回應說:「我們(澳洲)一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。」

莫里森表示,澳洲已清楚注意到印太地區的不確定性,但他拒絕針對這議題多加說明,以免讓情勢增加更多變數;但他指出,正是為了應付印太地區的不確定情勢,所以存在相關安全防衛協議。

莫里森在訪問過程中一度表示:「我們一直明白有關『一制兩國』(one system two countries )的安排。我們會遵從我們的政策。」

密契爾隨即追問:「這意味著要支持台灣嗎?」但當密契爾的提問說到一半時,莫里森又說:「我應該說『一國兩制』。」

密契爾接著再度追問:「我們(澳洲)支持台灣嗎?」對此,莫里森表示,澳洲「一直會捍衛區域內的自由」(always stood up for freedom in this part of the world)。

密契爾又問莫里森,是否認為中國是造成全球不隱定的因素,莫里森回應表示:「我們希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作,最好的做法是確保大家遵從法治;我們尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規,我認為這是確保印太地區自由和開放的措施,我們致力維護印太地區自由和開放。」

隨著澳、中關係日益緊張,澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)4月25日向媒體表示,「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性,澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。在同一天,澳洲內政部祕書長裴佐洛(Michael Pezzullo)也發布聲明,強調「戰鼓」(drums of war)已經響起,澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

►澳軍機密簡報曝中國威脅 為台灣爆軍事衝突可能性「不應低估」

►達爾文港「租給中資集團99年」 澳洲啟動重新審查合約

►澳媒:台海若戰爭 澳洲可能需「支持美國」協防台灣