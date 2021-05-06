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吳釗燮接受澳媒專訪　曝將在適當時機申請加入CPTPP

▲吳釗燮4日接受《澳洲金融評論報》記者視訊專訪，其內報導於6日刊出。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮4日接受《澳洲金融評論報》記者視訊專訪，其內報導於6日刊出。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮本4日接受《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）記者視訊專訪，呼籲國際社會正視中國威權主義擴張所產生的影響；另外，在強化台澳雙邊關係方面，吳釗燮則指出，台澳互為重要貿易夥伴，期盼澳洲取法紐西蘭，儘速啟動「台澳經濟合作協議」（ECA）談判。

針對近期澳洲官員呼籲國際社會關注台海情勢，吳釗燮感謝澳洲對台灣長期以來的堅實支持。他指出，中國正對外進行威權主義的擴張，在東海、南海的軍事活動日益頻密，更試圖將南海島礁軍事化，引發周邊國家的關切與不安。另外，中國政府對新疆、西藏及香港等地人民的管控也更加嚴厲，並對宗教自由與外國媒體進行箝制。

吳釗燮強調，台灣位於中國威權主義擴張的最前線，中國政府持續透過軍事威脅、假訊息、混合戰、經濟手段及阻撓台灣國際參與等方式侵擾台灣，而我方則盼與友好且理念相近民主國家能展現對台灣支持，關注台海和平穩定。

吳釗燮進一步說明，中國威權主義擴張迅速，已從第一島鏈延伸到第二、三島鏈，中國奪取我國友邦索羅門群島和吉里巴斯就是明顯案例；他也呼籲澳洲在內民主國家的人民，都應關注中國威權主義不斷對外擴張，這將不斷侵害我們共享的自由民主價值。

在有關強化台澳雙邊關係方面，吳釗燮則指出，台澳互為重要貿易夥伴，期盼澳洲取法紐西蘭，儘速啟動ECA談判，進一步強化雙邊經貿關係；而台灣也將在適當時機申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待澳洲給予支持。

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