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台南再生水交換全台首例　蔡旺詮關心台積電、奇美案例未來如何完美複製？

▲台南市議員蔡旺詮指出，台積電、奇美案例未來如何完美複製，如何吸引業者，市府必須有相應的配套措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡旺詮指出，台積電、奇美案例未來如何完美複製，如何吸引業者，市府必須有相應的配套措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導


全台水情吃緊，回收再利用的再生水成為熱門焦點，而日前完成再生水交換的台積電與奇美更是全台首例，備受關注，台南市議員蔡旺詮指出，台積電、奇美案例未來如何完美複製？如何吸引業者，市府必須有相應的配套措施。


據了解，台積電將仁德再生水廠1萬噸的額度，轉讓於奇美，而奇美也將自己1萬噸的自來水額度轉讓給台積電，並由台積電補足較高的再生水費差額。雙方交易後，由於奇美距離仁德再生水廠較近，就不用大費周章拉管線到較遠的台積電，奇美就近使用再生水，而台積電使用奇美原本的自來水額度，台南市政府因此次交換而省下18億的管線費用，成為佳話。


台南市議員蔡旺詮在質詢中提出，由於是全台首例，目前沒有太多案例可以參照，在制度與法規上還未完善。未來台南再生水工程完工後，每日可提供6.3萬噸的再生水，可見再生水產量也越來越多，使用者也會增加。如何完美複製台積電與奇美的交換經驗，使更多業者交換成功，將是市府努力的目標。


蔡旺詮指出，這次交換是市府在長年協商下促成的，也肯定市府的用心與努力。然而再生水的交換不能只靠協商，政策上的輔導也很重要。他表示因為奇美與台積電都是大廠，承受能力高，所以最終答應交換，但未來可能出現小廠與小廠交換的案例，該如何吸引業者，必須有相應的配套措施。


蔡旺詮分析，再生水雖與自來水品質相當，但還是略差，尤其是某些製程嚴格的產業，要設計什麼誘因使廠商願意使用再生水，這是必須考慮的。其次，本來就願意使用再生水的廠商，為何要特意去交換成自來水，他們與市府簽約使用再生水，只要坐等市府將管線拉好即可使用，似乎沒有理由替市府省下管線費用，而多此一舉刻意交換。想使用再生水的業者距離遠，不想使用的業者距離近，導致拉管線的經費負擔加大，所以交換勢在必行，如何分配協調減少費用，並配對業者研議換水，政策上的補助與優惠設計，將是未來的關鍵。


同時蔡旺詮也關心近來載水車頻繁使用的問題，上週新市區的產業道路因載水車頻繁路過，導致路面塌陷龜裂，他指出水利局與工務局必須見微知著，去了解是否有其他載水車行駛的路線也有路況問題，他提到現在水資源緊缺，如果這些路段因路況問題引發載水車車禍，那將是巨大的損失，甚至現在連火警救災用水也使用載水車運送再生水，如果因為車禍耽誤救災，豈非罔顧人命。水利局長韓榮華表示，將與工務局、經發局加強合作，對運水路線做詳細檢查。

蔡旺詮呼籲市府加強跨局處合作，請水利局與經發局將公務及民間載水車常使用的路線地圖，彙整後轉發給工務局，由工務局進行路況的檢查。以維護水資源與市民安全。


水利局對此表示，仁德再生水的水質其實是優於自來水水質，這樣才會使換水廠商有意願使用再生水。若將來有中小企業廠商，被環評承諾要求使用再生水，並有意願使用相同的水源交換模式，因再生水係由市府提供，故仍需透過市府之媒合，協助各方簽訂相關用水契約律定彼此之權利義務，以確保各方之權益。

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