一部落一聚會所　台東第139座「慶豐部落聚會所」啟用　

▲ 台東第139座－慶豐部落聚會所今啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為完成一部落一聚會所的政策目標，在部落族人殷殷期盼下，慶豐部落聚會所於7日正式落成辦理啟用典禮，是池上鄉第8座、也是台東第139座的部落聚會所，目前台東部落聚會所涵蓋率已破八成，是全國最高。

台東縣長饒慶鈴說明，慶豐部落原住民人口約一百五十餘人，佔慶豐村人口五分之一，往年豐年祭及部落重要慶典均借用村辦公處前私人土地搭設帳篷，豐年祭遇雨或豔陽天都只能露天樂舞，苦無聚會場所。池上鄉公所積極推動部落聚會所興建，向國產署有償撥用地，縣府協助向中央爭取經費，至106年11月獲核定規劃設計經費，如期於107年12月獲中央補助工程經費，在今年3月完成，族人不必再為部落辦理重要慶典而苦無場所，除了提供族人大型祭典、集會展演的場所，也藉此傳承部落文化傳統。

池上鄉長張堯城表示，感謝原民會及台東縣政府支持與協助，今年池上鄉最後兩個聚會所將全數落成啟用，除了今天的慶豐聚會所，緊接著下半年是福原聚會所啟用，將完成池上鄉9個部落都有聚會所的政見目標，除了一部落一聚會所，並配合原民會政策，池上鄉每個聚會所都規劃設計為適合部落文化健康站的使用空間，落實在地老化政策，朝一部落一文健站目標，使原住民傳統文化結合身心健康照顧服務，打造池上成為幸福宜居的文化新聚落。

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