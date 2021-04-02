東海岸部落工作假期來囉！全年2場經典+特別企劃　即日起報名

▲有「太陽部落」美稱的靜浦部落，將由志工「彩繪」接力，讓美麗的橙橘色調繼續在部落閃耀。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021東海岸最受歡迎的部落工作假期活動來了！由東部海岸國家風景區管理處辦理的「東海岸部落工作假期」已邁入第9年，今年將推出4場次的部落工作假期，上下半年各二場次經典及特別企劃；「經典企劃」場次將持續帶領參與志工們，透過部落工事協力深度認識部落，與部落交朋友；而「特別企劃」將結合東部海岸主題活動盛事、串聯周邊部落，發揮1+1大於2的夥伴之力，讓主題活動更加精彩。

▲靜浦部落位於花蓮海線最南端的秀姑巒溪出海口，有「太陽部落」美稱。

由東管處舉辦的東海岸部落工作假期，是民眾認識東海岸部落最友善、親切的體驗方式之一，參與的志工朋友們，和部落族人一起共同完成指定的部落生活工事與任務，而部落也將以最誠摯的熱情，款待遠道而來的各地志工朋友們，帶領志工體驗一般遊客無法抵達的部落山林河海秘地，品味最在地的部落生活與美食饗宴。自活動辦理以來好評不斷，許多志工朋友們一再回流參與，締造在東海岸生活、旅行的深刻回憶。

▲▼部落將以最誠摯的熱情，帶領志工體驗一般遊客無法抵達的部落山林河海秘地，品味最在地的部落生活與美食饗宴。

2021年，首發兩場東海岸部落工作假期，將於4／1開放報名，第一場「特別企劃」將結合長濱雙浪金剛馬拉松賽事，於4／23-4／26開辦「2021一起雙浪金剛」工作假期，在擁有高人氣「金剛大道」景點的台東長濱鄉舉行。參與志工們將與三間屋實驗聚落的藝術家一同製作金剛大道指引牌，此外，志工們將跟著在地阿美族青年上山下海、品嚐阿美族醃製料理，體驗長濱最獨特的阿美族人日常，透過工作假期間4餐特色料理、1場深夜派對與8位在地青年開心交流，渡過充實健康的長濱假期。

而再來的「經典企劃」為「042一起彩繪靜浦 夏至限定」工作假期，將於6／25-6／28辦理，靜浦部落位於花蓮海線最南端的秀姑巒溪出海口，有「太陽部落」美稱，今年的工作假期，由志工「彩繪」接力，將讓美麗的橙橘色調繼續在部落閃耀。同時，志工們將跟著部落青年的步伐，體驗秀姑巒溪出海口迎晨曦、三角網捕鰻苗、划膠筏等在地族人的生活，感受依傍山、河、海生活的日常，驚喜的是，還能品嚐在地阿美族廚神的精湛手藝！

兩梯次精彩的東海岸部落工作假期，將於4／1（四）中午12:00開放民眾報名，想知道更多活動內容及部落介紹的志工朋友，請密切關注「東海岸部落工作假期」官網以及臉書粉絲專頁，以獲得最即時的詳細資訊！【東部海岸國家風景區管理處觀光資訊網】https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/【東海岸部落工作假期官網】http://www.jacreative.com.tw/eastcwh/2020/pisirian.html【東海岸部落工作假期臉書粉絲專業】 https://www.facebook.com/EastCoastWorkingHoliday

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