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拚會考／寫作抓住6重點！補教師：把握寫作綱領、按部就班撰文

▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考即將登場。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

110年國中教育會考將於5月15日、16日登場，受少子化影響，今年總報名人數為20萬2547人，再創歷史新低。針對會考的寫作部分，補教老師建議，無論類型為何，應把握共同的寫作綱領，按部就班撰文，並提了6項要點供考生參考。

吳限定律補習班國文補教師曾正就往年的作文題目來分析，100年抒發成長歷程〈在成長中逐漸明白的一件事〉、102年試辦會考以自身經驗論述的〈來不及〉、103年具體描述對己身期許為的〈面對未來，我應該具備的能力〉、104年偏向抒情感受的〈捨不得〉、105年反思自身經驗想法的〈從陌生到熟悉〉、107年描述青春成長的〈我們這個世代〉、108年思考高齡化社會的相關議題的〈青銀共居〉、109年充滿想像力馳騁的〈我想開設一家這樣的店〉。

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曾正認為，題目的種類圍繞在「自己的經驗與成長」，應確立題目、掌握寫作步驟，充實作品的內容，精確的表達自己的思想。無論類型為何，應把握共同的寫作綱領，按部就班撰文。

曾正說明，拿到題目時首先需要「審題」，題目是一篇作文中心思想的集中點，在作文時，第一要務掌握題目的核心、劃清題目的範圍、認清題目的性質，藉此決定文章的文體，進而論述。再來要確定作文「立意」，迅速在腦中作一番粗略的「構思」，精確表達理念，切勿離題。依大考作文而言，宜偏重於正面意義、教育價值。

確定好以上兩點後，曾正表示，決定下筆前要好好「選材」，將題目相關的作文材料加以羅列，無論是古今中外事例、名言錦句、自身經驗談、新聞時事等，蒐集整理潤飾於文章中。並且將蒐集好了材料好好「剪裁」，便須加以整理，把不需要的刪除。取其精華整理歸納，去其渣滓，以切合主題。

再來則要「布局」，曾正說，多半以四段論述，其中文章的首尾最為重要，重要的意旨在篇首提出，可引起讀者的注意；結尾亦極重要，有時可重提前意，收束全文，足以加深讀者的印象。並妥善思考開頭與結尾方法：常用的開頭法，如開門見山法、冒題法、引用名言法、實例故事法；常用的結尾法，如前後呼應法、總結全文法、反問作結法等。

最後的要點則是「遣詞造句」，曾正表示，積字成句，積句成章，鍛字練句，不可不重。可於文章中，配合自身真切的情感援筆成文，準確而流暢的文字勝過華麗的詞藻，亦可運用化抽象為具體、動靜態的描寫、感官知覺的描摹、連續的對比等文學技巧，致使文意充沛。


 

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