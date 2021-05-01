拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

▲110年國中教育會考於5月15、16日登場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年國中會考即將登場。國文補教師曾正說明，閱讀能力、解讀資訊能力，以及思考判斷能力，是這幾年國文會考的考試重點，但時間壓力往往成為準備國文的關鍵，因此建議學生選擇系統性整理的參考書籍，抑或請教多年教學經驗的師長，輔以自身的長期投入努力，才得以有事半功倍的效果。

曾正以7類選擇題必考題型與學生分析，「基礎形音義」針對國中六冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，尤其是在分冊語文練習中，有大量的相似字音、字形區別練習。考前快速翻閱國文課文注釋及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。

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曾正提到，其實國文也像英語科一樣，有限定考試用字彙範圍，「國民中小學九年一貫課程綱要」強調國中生須認識常用國字達3,500至4,500字，雖然國文屬於母語範疇，學習不應受限，但要顧及學生的程度與能力，故教育會考國文科將以一般大眾的常用文字作為評量學生識字能力的主要範疇，但不排除各版本皆出現的重要字詞。此外，題幹、選文若出現艱澀、罕見之字詞，必加註說明。

「成語題型」部分，曾正說明，該類型出題頻率高，大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，過於冷僻的成語較不會成為命題，注意近年來成語考題不斷重複，考古題熟悉會如虎添翼。

「句型修辭」部分，曾正表示，出題頻率穩定，「修辭格判斷」皆有給出明確的定義、清楚的例句，不用死背繁瑣或各出版社定義不同的修辭名詞，藉著題目給予的說明指示，冷靜判斷選項中相似的語句即可。敘事句、有無句、判斷句、表態句，「四大句型結構」考前亦要熟習。

針對「文意分析」部分，曾正提到，學生必須深入體悟作品意蘊，根據上下文意，結合美學鑑賞，選出正確且最具文學美感的詞語。此種以選用詞語考察修辭的方式，頗能測驗學生細膩掌握文學語言的能力。」也就是說，所考察的仍是「閱讀」能力。

「白話閱讀」題型，曾正也說，題材取自生活中廣泛的文字訊息，形式多元包括散文、敘事、論述、廣告文宣、官方文件或聲明、故事寓言、報告表單等。評量重點在於對文章「擷取資訊」、「解讀資訊」及「思考判斷」的能力。「文言閱讀」部分，曾政則說，應掌握文言文與白話文的差異，理解文言詞語具有一詞多義的特性、分辨文言文中常用的實詞與虛詞，認識文言文中簡單的省略句及基本句式。

最後「文化常識」，曾正認為，應多集中於應用文常識，如書信用語、對聯、柬帖、題辭，本題在出題題型上是相對固定；除應用文外，還包含節令、典故、文字流變、六書、書法、字典查找等重要文化常識，考前可翻閱國中六冊語文常識，瀏覽重要的對聯格律、題辭判讀、書信柬帖格式等。

曾正建議考生，國文科的關鍵還是在「勤讀」和「熟記」，學生與其自行整理「各版本內容、文本篇章、形音義字詞、課外補充」，不如選擇系統性整理的參考書籍，抑或請教多年教學經驗的師長，輔以自身的長期投入努力，才得以收事半功倍之效果。再加上教學多以「考試取向」居多，許多重要的解題技巧，更是獲取高分「關鍵中的關鍵」，題型的熟練更是必須鍛鍊。可利用歷年大考題型、甚至坊間眾多的模擬試題，加以練習，除了可掌握題型變化、增加臨場答題感覺，還能找出準備過程的缺漏處，及時填補。

