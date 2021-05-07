拚會考／社會科10份必做試卷曝光！3科命題重點一次看

▲110年國中教育會考將於5月15日、16日舉行。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

110年國中教育會考是舊課綱版本的最後一次考試。針對這次會考，吳限定律社會科老師洪浩針對歷史、地理、公民三科分析考前重點，期盼考生都能考到好成績。

針對歷史科，洪浩說明，在以往歷屆的考試台灣歷史都有7題的命題空間，命題時空分佈平均，因此每個時期（史前、國際競爭時期、清領前期、清領後期、日治時期、戰後台灣）都有1題的命題空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪浩舉例，包含，史前時期台灣本地的遠古文明及原住民族特色；荷蘭、西班牙在台灣殖民的位置與其在東亞地區的總部；清領前期須注意朱一貴事件與林爽文事件兩場民變；清領後期要注意牡丹社事件、清法越南戰爭；日治時期可針對各個政治分期特色來強化；戰後台灣則須注意二二八事件與民國38年台灣都實施過戒嚴，要分辨分別是哪個單位發布戒嚴令，以及戰後台美關係(美國等。

洪浩提到，以往歷屆考試中國史同樣有7題的命題空間。中國史要注意中國古代重要君王、朝代特色，以及十年建設時期的時代重點，像是發行法幣、日本對中國的侵略引起中國人對日軍的憤慨、中共在此時進行長征等。

世界史則要注意「略古詳今」的原則，洪浩表示，地理大發現與工業革命屬於必考的重要議題，另外也包含近代的主流思潮，例如14世紀文藝復興、16世紀宗教改革、17世紀科學革命與18世紀啟蒙運動。108、109兩次會考都有出第一次世界大戰，都是要求學生從交戰陣營來判斷是哪一場戰爭，這次仍會是這樣的模式，但有可能用「一戰後各國的狀況」作為題幹。

針對地理科，洪浩提到，地圖的應用一定會考，包括等高線地形圖、比例尺大小的觀念。台灣地理部分，包含目前面臨的問題，例如人口少子化與高齡化、台灣農業問題與因應對策、彰化平原超抽地下水影響高鐵等問題。

中國地理的部分，洪浩說，中國地理目前的命題量愈來愈少，在109年僅有4題的命題，預估110年也是相同的情形。建議針對中國「天災或不良地理條件」與「重大工程建設」多做複習即可。世界地理由於中國地理命題空間的釋放，世界地理則擁有了近10題的命題空間，因此世界地理成為了考生得到分數的重要區塊。應多注意全球各種氣候類型的分辨，以及時事題。

洪浩也提到，鑒於新南向政策與台灣外籍移工數量眾多的關係，東南亞各國的地理狀況、宗教、產業也是重要的出題方向，另外也要注意各個國家的經濟作物與礦產，包括棉花(中國新疆)、橡膠(馬來西亞)、石油(委內瑞拉、俄羅斯、北極海、英國北海)等。

最後針對公民科，洪浩說明，公民科的考試較偏向於第三冊(政治篇)、第四冊(法律篇)、第五冊(經濟篇)，第一冊、第二冊、第六冊的命題數量相對小了許多，以109年會考為例，第一冊與第二冊(個人與社會篇)僅出了3題。

洪浩強調，政治篇是公民科考試的重要命題來源，建議全冊重點內容都必須熟讀。包含，總統與五院的職權、總統與行政院、立法院的互動)都是每年會固定命題的內容；公職人員的產生方式；國家組成的四大要素；領土的界定與主權跟政府的差別；選舉的四個原則其中要注意普通跟平等的差別要多注意。

針對公民法律篇，洪浩表示，憲法、法律、命令的產生方式與修改方式，尤其是憲法修改需要經過的程序，以及法律制定的程序)，人民的四大權利，這是必考題考生要多加注意。

最後針對經濟篇，洪浩認為，這部分也是公民的重要命題來源，除了重點需要詳讀之外，也需要注意「應用」層面。包含，機會成本的計算與判斷；生產循環圖；匯率的升值與貶值，對於產業進出口所產生的影響；供給與需求的計算；生產要素需求的判斷；投資的利潤計算與從供需狀況決定產品定價等。

洪浩提醒考生，考前幾天要調整自己的考試策略，並多練習1到6冊全範圍的仿真試題」，藉由寫題目的方式找出錯誤並訂正，至於歷屆試題，洪浩建議，在有限的時間下，只需要完成103年至109年的試卷，加上「102年試辦教育會考」、「103特色招生試卷」、「109年教育會考補考卷」，共10份試卷即可。

