拚會考／英文得A++關鍵曝！　寫完歷屆考題還要分析答錯題目

▲國中會考於5月15、16日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110年國中教育會考將於5月15、16日登場。會考連兩年受疫情影響延後開學，調整考試範圍，而去年停考的英聽，今年照常施測。英文補教師說明，英文閱測題材範圍廣，著重學生的理解與推論能力，務必耐心把題目看完再作答，另外，提醒考生，考前至少每天要練習2至3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。

吳限定律教育團隊英文補教師湯姆指出，要在英文會考拿到A++的好成績，首先歷屆考題是最理想的複習工具，至少寫過三至五年的歷屆考題，寫完，核對答案以後，要做一件重要的事情就是「分析答錯的題目」。

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湯姆進一步分析，會考英語科第一部分是15題「單題」，這15題是會考試卷中最簡單的題目，而這15題又分成「單字題」和「文法題」，國中基礎1200字+進階800單字表務必要背熟，了解常見文法概念背後涵義，包含，主被動關係、時態變化、感官動詞、使役動詞、連綴動詞、單複數判斷、人稱動詞一致性等等，閱讀測驗比重儘管增加，擁有正確文法知識可以使克漏字題目的判別更精準。

第二部分的26題「題組」，湯姆說明，七篇是選擇題型的閱讀測驗，兩篇是克漏字題型的閱讀測驗。英文閱測題材範圍廣，著重學生的理解與推論能力，務必耐心把題目看完再作答。

湯姆表示，不熟悉英文的學生看到整篇幅的英文可能就會退縮了，但其實會考英文並不難，掌握題目關鍵字後，再回頭去瀏覽文章內容會更容易找出正確答案。考前至少每天要練習2至3篇閱讀測驗，抓語感與訓練閱讀速度、精準度。

聽力部分，湯姆提到，要注意題目開頭關鍵字，注意題目是問男生還是女生的想法，確實清楚角色對象，遇到不確定的題目時，切勿糾結，先專心的寫下一題才不會影響後面的題目，也建議每天練習一回聽力測驗，對完答案後跟著聽力稿再聽一次，且加強不懂或錯誤的單字查釋義，完善的檢討可以快速累積英聽實力。

