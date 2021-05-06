「女兒愛你別讓她擔心」警一句話　保住高雄翁20萬老本

▲高雄鳳山老翁險遭詐騙，所幸員警機靈使出溫情攻勢，才讓老翁說出實情免於受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名89歲的鄭姓老翁5日上午9點到鳳山區一家郵局提領20萬元，行員擔心老翁遭詐好心詢問資金用途，結果看到他回答支支吾吾的，且行員發現老翁之前不曾提領過大筆金額，行員深覺事有蹊蹺便報警請求協助，警方到場後，老翁一下聲稱要「購買房屋」，一下又改口要領給女兒花用，面對員警詢問閃爍其詞，最後員警使出溫情攻勢對他說：「你女兒很擔心你！不要讓愛你的人擔心」他才願意吐露實情，員警也立刻向老翁說明他遇到詐騙集團慣用伎倆，阻止他受騙。

警方指出，由於趕到郵局的當下，老翁面對員警的詢問一直答非所問，所以員警協助聯繫老翁的女兒，女兒在電話中對於老翁的說法一蓋否認，且擔心父親遭詐，因此懇求警方協助：「不要讓我爸爸匯款，拜託了！」前往現場處理的巡佐見狀靈機一動，利用親情攻勢對老翁說：「你女兒很擔心你，不要讓愛妳的人擔心！」

▲高雄鳳山老翁險遭詐騙，所幸員警機靈使出溫情攻勢，才讓老翁說出實情免於受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

這時老翁才願意吐露實情，表示前一天晚間接到自稱郵局人員的來電，並要求依照他們的指示匯款，老翁深怕會遭受不利、隔日連忙跑到郵局，員警聽聞狀況後，耐心地向老翁解釋：「晚上郵局人員早下班了，不會打電話給你！」不只如此，員警還利用多方案例宣導，最後成功說服老翁停止匯款保住存款新台幣20萬元，警方即時阻詐深獲家屬肯定、給予感謝。

▲高雄鳳山老翁險遭詐騙，所幸員警機靈使出溫情攻勢，才讓老翁說出實情免於受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

更多新聞：

高雄伯衝警局喊「中央健保局要停卡怎辦？」 波麗士秒戳詐騙陷阱

不怕聽真話！高雄鴿街訪「眼中的警察」 結果超暖

2歲女兒病到快命危！父急忙攔警車開道 10分鐘趕抵醫院解危機