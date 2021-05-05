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高雄伯衝警局喊「中央健保局要停卡怎辦？」　波麗士秒戳詐騙陷阱

▲▼ 擔心健保卡被盜用，高雄老伯慌張跑進派出所求助 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老翁擔心健保卡遭停用，急忙跑到派出所求助，所幸經警方證實是詐騙圈套。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名73歲的老伯經常有看病的需求，因此將健保卡視為非常重要的隨身物品之一，但日前在家突然接到一通自稱是「中央健保局」的電話，對方表示老翁的健保卡有違規使用的紀錄，近期經過稽核發現有多張同樣身份的健保卡陸續到台大、長庚等醫院就診且領取高價的藥品，對方用話術企圖騙老翁個資可能外洩、戶頭遭到詐騙集團盜用，所幸老翁驚慌之餘前往住家附近的派出所求證，才證實是一場騙局，財產沒有被騙走。

警方指出，這起事件發生在湖內分局茄萣分駐所轄區，日前一名73歲的郭姓老翁神色慌張的跑進派出所，情緒激動地說：「我的健保卡被盜用了，請警察幫幫我！」員警見狀趕忙上前安撫，經耐心解釋，老翁才相信碰到的情境是詐騙集團設下的陷阱。

▲▼ 擔心健保卡被盜用，高雄老伯慌張跑進派出所求助 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老翁擔心健保卡遭停用，急忙跑到派出所求助，所幸經警方證實是詐騙圈套。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步指出，員警當時一面安撫老翁的情緒、一面詢問事情經過，才將完整的事發經過拼湊還原，原來郭姓老翁稍早接獲自稱「中央健保局」的來電，來電專員表示他的健保卡有違規使用的情形，近期稽核發現有多張同樣身分的健保卡，陸續到台大、長庚等醫院就診並領取高價藥品，並警告郭姓老翁個資可能外洩，已被詐騙集團盜辦人頭帳戶進行詐騙，接著便提示為避免不法案件發生，健保卡將進行停卡，如要中止停卡，要循著語音進行操作。

老翁當下聽完來電內容後，由於沒有遇到類似情況的經驗，加上健保卡是他平日最常使用的證件之一，才會嚇得掛掉電話，趕緊跑到最近的派出所求助，所幸員警了解來龍去脈後，馬上向他告知這是詐騙集團常用的詐騙手法，中央健保局絕對不會利用人工電話或語音系統，來向民眾告知相關就醫情形，這才讓差點受騙上當的老翁卸下心中大石。

▲▼ 擔心健保卡被盜用，高雄老伯慌張跑進派出所求助 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老翁擔心健保卡遭停用，急忙跑到派出所求助，所幸經警方證實是詐騙圈套。（圖／記者黃子倩翻攝）

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