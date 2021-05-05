跟風改名吃壽司卻走衰運！「劉口水XXX鮭魚王」慘是詐團失金

▲警方傳訊詐騙被害人，名字竟然還有鮭魚，男子尷尬：還沒改回來。上圖為示意照。（圖／記者黃士原攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前破獲一起假投資詐騙案，逮捕3名車手送辦，後續通知10多名被害人到案說明，但發現1名年男子名為「劉口水XXX鮭魚王」，劉男應續訊後表示，當時跟風改名吃壽司，但太忙忘了改回來，反而造成自己的困擾。

萬華分局在日前破獲不法集團，主打投資網路貨幣的名義，吸引許多民眾加入好友，再祭出每個月獲利30%的福利讓許多民眾上門投資，但被害人只要將錢匯出就會慘遭封鎖。

警方初步估計，被害人受害金額高達百萬元，最後逮捕3名車手送辦，但是後清查10多名被害人到案說明，其中1名24歲的被害男子名為「劉口水XXX鮭魚王」，讓警方感到相當好奇。

警方通知男子到場後，男子在應訊結束時，警方忍不住詢問「改名吃壽司都過那麼久了，怎麼還在叫這個名字」，劉姓男子感到相當尷尬，直言因為太忙沒空去改。

劉男供稱，當時為了跟風參加改名吃壽司活動，但是活動結束後，因為太忙沒有時間改回來，所以一直將名字放到現在，也強調之後會趕快抽空去辦手續，改回原本的名字。

下午茶派對必備

為1500萬給教訓！闖鉅星匯潑蟑 4嫌背景曝：集體跳槽「換公司」

闖「江湖情資站」潑蟑螂5嫌全到案！上車驚覺裡面是警察：完蛋了

