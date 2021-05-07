染疫風暴「開罰華航100萬」！諾富特飯店收居檢者將加罰

▲染疫風暴開罰華航100萬！諾富特飯店收居檢桃園市政府將加罰。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特染疫事件已經有29人確診，然而諾富特飯店管理權責不清，中央、地方互相甩鍋引發外界議論，指揮中心昨下午會與桃園市府、交通部民航局、華航四方開會釐清，會中確認諾富特飯店一館7、8樓是華航公司員工防疫宿舍，非桃園市府核可防疫旅宿，除了由觀光局裁罰15萬元外，桃園市政府也可依非防疫旅館收住居家檢疫者，最高處1萬5千元罰鍰。另外，華航因違法防疫規定遭民航局加罰100萬元。

諾富特華航桃園機場飯店發生防疫疏漏事件，觀光局依指揮中心之相關疫調資料及桃園市政府6日提供之資料，該飯店使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所致發生機組員、員工及家屬多人染疫，已影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及確有損害消費者生命、身體、健康之虞，已依發展觀光條例第53條第1項規定裁處罰鍰新台幣15萬元整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲諾富特飯店員工確診COVID-19事件裁罰。（圖／指揮中心提供）

昨天陳時中於四方會談前受訪時表示，會分做兩方面去討論，第一是會和民航局、華航等單位開會討論既有法規，釐清相關權責，第二則是「縣市政府認為資訊透明度不夠」，也會發函給地方政府，讓地方政府了解現在有的資訊，有問題提出來可以討論改進，大家一起把聯絡管道弄得更清楚。

指揮中心指出，會中確認該飯店一館7樓、8樓是作為華航公司員工防疫宿舍，並非桃園市政府核可之防疫旅宿；而該飯店於一館8樓同時收住一般旅客及居家檢疫機組員之行為，違反發展觀光條例第53條第1項、傳染病防治法第37條第1項第6款規定。

另華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反民用航空法第112條第2項第5款規定，未落實「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」所訂防疫措施，由交通部民航局最高裁罰300萬元，而民航局裁處出爐，將開罰華航100萬元。