快訊／今日無華航相關個案！境外移入+5從菲律賓、印度、英國入境

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1175至案1177)、印度(案1178)及英國(案1179)入境。

指揮中心表示，案1175為菲律賓籍30多歲男性船員，今(2021)年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月5日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握同車接觸者3人，因有適當防護，列自我健康監測。

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指揮中心指出，案1176為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月7日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月20日進行檢疫期滿前採檢，結果為陰性；個案4月22日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，4月27日曾至醫院自費採檢，結果為陰性；因工作需要，5月5日再度至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者194人，其中3人為同住室友，列居家隔離，其餘191人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1177為菲律賓籍30多歲男性漁工，今年4月23日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月6日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1178為本國籍40多歲男性，去(2020)年2月至印度工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，4月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，4月28日由衛生單位安排就醫採檢，結果為陰性；個案因仍有喉嚨痛情形，衛生單位於5月5日再次安排就醫採檢，於今日確診(Ct值30)。個案之同班機旅客皆正在進行居家檢疫，故不匡列接觸者。

指揮中心表示，案1179為本國籍20多歲女性，2019年4月至英國工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，4月30日至5月5日陸續出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、倦怠、腹瀉、嗅味覺異常及發燒等症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。個案發病前2天為居家檢疫期，就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計213,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含211,324例排除)，其中1,178例確診，分別為1,033例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,077人解除隔離、89人住院隔離中。