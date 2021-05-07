機師工會怨「清零計畫」做半套⋯籲每人禁派飛14天！華航回應了

▲華航加強消毒作業。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

華航多名機師確診新冠肺炎，機師工會主張，為落實清零計畫，華航應讓每一位機組員完成14天以上「不派飛執勤」，檢疫政策則應為「3天居家檢疫+PCR採檢+11天自主健康管理」。對此，華航表示，為兼顧股東、旅客、貨主、員工權益已根據指揮中心指示，機組員長程航班返台後居家檢疫期間五天內不派飛。

機師工會表示，指揮中心宣布進行華航清零計畫，雖增加機組員居家檢疫天數至5天，另要求9天的自主健康管理期間最高共需經5次採檢，但卻允許航空公司在5天居家檢疫結束後再次派飛，工會痛批這根本是「做半套」。

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▲機師工會怒指華航清零計畫做半套。（圖／華航提供）

機師工會主張，為落實清零計畫，每一名機組員都需完成14天以上「不派飛執勤」。清零計畫結束後，檢疫政策回到現行長程航班返台（入境第三地）3天居家檢疫+PCR採檢+11天自主健康管理。另需透過班表安排，提高機組員施打疫苗意願。

對此，華航表示，身為上市公司需通盤考量全體員工、股東、旅客及貨主的權益，目前已在指揮中心協助下，於華航園區設置疫苗接種站，安排飛航組員優先施打疫苗，希望機師與家人都能儘速接種，保障自身與家庭的健康，若有排班問題，公司將立即給予協助。