全聯限時28天「自帶杯省6元」　 最低14元就能喝到精品咖啡！

▲全聯限時28天推出OFF COFFEE「自帶杯省6元」優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯近來強打自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，今年2月底更升級為100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，標榜銅板價喝精品咖啡，更找來大咖蘇慧倫代言；而即日起至6/3，限時28天更推出「自帶杯省6元」，若使用「PX Go!全聯線上購」寄杯服務每杯20元，搭配自帶杯優惠，等於最低一杯只要14元！

業者表示，根據內部數據統計發現，到全聯買OFF COFFEE近3成的消費者喜歡使用自帶杯，顯示環保的議題漸漸受到重視，也因為自帶杯折價幅度優於其他通路。另外，OFF COFFEE使用100%雨林聯盟認證的精品咖啡豆，是透過對環境與人類共好的種植方式，以利保護地球生態及維護環境永續為訴求。

因此從源頭重視生態永續議題外，全聯也持續推出自帶杯優惠，活動期間更加碼從折扣3元，提升到折扣6元，期望鼓勵消費者使用重複性容器。

▲全聯咖啡邀請蘇慧倫代言。（圖／業者提供）

目前OFF COFFEE冰熱美式選用巴西、哥倫比亞地區的咖啡豆，以日曬、水洗中深烘焙處理，帶有堅果芳香、綿延巧克力風味，尾韻厚實圓潤，原價25元。冰熱拿鐵則使用哥倫比亞、巴西、尼加拉瓜、瓜地馬拉地區咖啡豆為主，前香是太妃糖、中段則有烤榛果的香甜，整體風味沉著濃郁，厚實均勻，原價35元。

而每週一、週四推出咖啡日優惠，美式特價20元、拿鐵特價30元，5/7~6/3期間搭配自帶杯限定優惠，再省6元，等於一杯只要14元起。

除了鼓勵消費者自帶咖啡杯，全聯也在一次性塑膠袋進行改革，2018年付費塑膠袋厚度0.06mm改為0.045mm，塑料材質大幅減少約30%，讓消費者提起來更輕薄，同時響應減塑愛護環境。

全聯表示，由於主力消費者為婆婆媽媽，多數習慣自己拉菜籃或環保袋，統計近5年一次性塑膠袋、生鮮耐熱袋因減少厚度與使用量後，目前單店平均減少6成；且因用PX Pay就可快速結帳付款，逐漸養成發票存雲端習慣，2020年雲端發票使用率近35%，減少1.6億張紙本發票的使用量。

超商、速食業者咖啡優惠

而萊爾富即日起5月19日，也在APP的整買零取推出Hi Café中熱精品咖啡「買3送3」，門市部分加碼咖啡全品項第2杯6折。

摩斯漢堡即日起至5月9日也推出「加5元多1杯」活動，期間只要於門市出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，就有早餐時段單點咕咕雞堡用5月加購冰紅茶，以及上午10時半後購買摩斯咖啡加5元再多1杯。

▲摩斯漢堡「加5元多1杯」活動。（圖／業者提供）

不僅如此，夏季想喝冰拿鐵有新選擇，7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY CAFE首度結合全球知名的Oatly燕麥奶，推出CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，讓講究純素食、乳糖不耐症者也能享受充滿奶香的冰拿鐵，即日起於台北信義區80家7-ELEVEN門市搶先販售，5月18日前享嚐鮮價每杯省10元，6月2日將於逾6000家門市全面販售。

▲7-ELEVEN CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

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