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明天開搶！超商1日限定「咖啡買6送6」　加碼罐裝咖啡半價喝

▲▼全家咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又到了囤咖啡時間！全家每月固定的1日限定「好咖日」來了，這個月同樣祭出超殺優惠，有單品美式、單品拿鐵買6送6，更加碼罐裝咖啡同樣買6送6，且不限冷熱、開放寄杯，明（6）日上午10點開跑，數量有限，把握機會搶一波。

全家本月的1日限定「好咖日」祭出中杯單品美式、拿鐵買6送6，以及罐裝香濃咖啡拿鐵、單品盧安達黑咖啡同樣也是買6送6，明（6）日上午10時起即可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，數量有限、售完為止，單品咖啡部分開放寄杯也可互換冷熱，提醒須於2021年7月31日前兌換完畢。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／業者提供）

▲萊爾富至19日前門市咖啡全品項第2杯6折喝。（圖／業者提供）

另，萊爾富至5月19日也於APP內的整買零取推出Hi Café中熱精品咖啡「買3送3」，門市部分加碼咖啡全品項第2杯6折；7-11則也在OPEN POINT APP行動隨時取祭出CITY PRIMA精品拿鐵同品項10杯55折喝，直接現省400元，只剩今天最後1天，小確幸一樣要把握起來。

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