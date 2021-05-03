買1送1、加5元多1杯！開工日「咖啡優惠」懶人包　還有第2杯6折喝

▲開工日咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3天的五一勞動節假期結束了，今（3）日周一又是上班日，不過上班族們也別憂鬱，許多超商、速食業者也推出限時咖啡優惠，像是漢堡王有拿鐵買1送1、摩斯咖啡加5元多1杯等，萊爾富則祭出咖啡全品項第2杯6折優惠，快揪同事來點小確幸。

▲▼漢堡王有1日限定拿鐵買1送1、摩斯推出「加5元多1杯」。



禮拜一開工小確幸來了，漢堡王宣布祭出1日限定「拿鐵買1送1」，只要至門市出示指定圖片即可享有優惠，且每人不限購買組數，買10就送10，提醒機場、兒童樂園、微風北車、微風南山、台積 、彰化、台中一中、台中崇德、台中 Jmall、公益等店除外。

摩斯漢堡即日起至5月9日也推出「加5元多1杯」活動，期間只要於門市出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，就有早餐時段單點咕咕雞堡用5月加購冰紅茶，以及上午10時半後購買摩斯咖啡加5元再多1杯。

另，萊爾富即日起5月19日於APP內的整買零取推出Hi Café中熱精品咖啡「買3送3」，門市部分加碼咖啡全品項第2杯6折；7-11即日起至5月5日一連3天也在OPEN POINT APP行動隨時取祭出CITY PRIMA精品拿鐵同品項10杯55折喝，直接現省400元，把握機會手刀囤一波了。

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