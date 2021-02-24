全聯咖啡賣最好竟是這間店！邀蘇慧倫代言理由曝光　鎖定這族群

▲全聯咖啡邀請蘇慧倫代言，估計可突破目前單店單日銷售50杯關卡，達到百杯。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」主力客群約有60%是45歲以上、7成為女性，顛覆了只有上班族才愛喝咖啡的印象！今（24）日宣布將升級咖啡豆，2/26~3/25推出嚐鮮價優惠最低每杯12元，更找來蘇慧倫代言。行銷鬼才劉鴻徵也透露目前咖啡賣最好的門市在民生社區，估計此波將帶動各店衝破單日百杯，店數今年可達1000店，目標銷售金額破4億大關。

全聯在2016年推出自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，目前超過880間全聯門市皆有供應，單店平均一天可銷售50杯；而全聯行銷鬼才劉鴻徵透露，目前銷售最好的門市是位於台北民生社區的「松山民有店」，一天可賣破百杯；其他業界一日可賣百杯的可能只有全家便利商店、7-ELEVEN。

一般人以為上班族才愛喝咖啡，不過全聯統計內部數據發現，OFF COFFEE主力客群比全聯整體的來客年齡層高，約有60%是45歲以上族群，7成皆為女性，婆媽們特別喜歡在平日、假日上午8到10點到全聯購物並順便買咖啡，或者是將超市化身自己的咖啡館，買一段悠閒時光。

▲全聯行銷鬼才劉鴻徵（左）透露邀請蘇慧倫代言理由。（圖／業者提供）

由於劉鴻徵過去在統一超商擔任行銷部經理時，曾經找桂綸鎂代言咖啡，當時7-ELEVEN咖啡也正好推出5年，始終難衝破一天賣30杯關卡，而桂綸鎂代言後立刻衝破大關。如今他在全聯擔任行銷部協理，被媒體問及為何找蘇慧倫代言時，除了自認是粉絲，也坦言「她是五年級生會喜歡，也是熟齡女性會想成為的形象！」

「凍齡女神」蘇慧倫從女孩蛻變成人妻，演藝事業的30年時間，從擋泥板女神到凍齡熟女，陪伴許多人走過戀愛、失落、沮喪的時刻，而且與蘇慧倫共同經歷這些時光的消費者，現在也正從少女步入熟女、甚至家庭主婦的新人生，恰巧是全聯OFF COFFEE瞄準的族群。

全聯表示，希望藉由蘇慧倫代言，讓消費者感受滿滿的回憶殺之外，也期望透過同樣身為母親的蘇慧倫，以自身的感受提醒消費者，偶爾卸下很難「OFF」的身分，留給自己喘息的空間，用一杯咖啡的時間，讓自己做自己。

▲全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」採自助式。（圖／全聯提供）

劉鴻徵說，期望能跟蘇慧倫長期合作，並透露全聯找一個代言人通常都合作很久，像是「全聯先生」，雖然蘇慧倫靠著運動維持體態凍齡讓人欽羨，但他被媒體問及時，也說不擔心她真的變老，「老有老的拍法啊！」

他也說，OFF COFFEE將OFF藏在COFFEE裡，傳達的品牌概念是希望在努力工作之餘，也要適時放空，給予自己生活不同的面貌，適時Turn OFF離開常軌，讓OFF成為一股動力也是魔力，休息後更能圓滿的完成人生挑戰。此外，OFF COFFEE也猶如「奉茶」的概念，讓消費者到全聯不僅能購物，還可喝到一杯悠閒的咖啡，暫時 OFF各種身份，享受屬於自己的時刻。

蘇慧倫表示，自己當媽媽後的日常，最喜歡早上等到先生、孩子都出門後慢慢逛逛超市，除了買生鮮蔬果煮飯的食材外，也喜歡看一些生活日用品，每一區都不想放過，還會很接地氣的比價。她覺得，其實逛超市的時間除了是為家裡採購的主婦身份之外，更是一段個人的悠閒時光，這個獨處的美好時光，來杯咖啡最適合。

▲全聯咖啡邀請蘇慧倫代言咖啡，估計可突破目前單店單日銷售50杯關卡，達到百杯。（圖／記者林育綾攝）



全聯宣布OFF COFFEE將升級「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，2/26~3/25推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到。除了到店購買，精打細算族還可透過PXGo!全聯線上購分批取貨。

如今除了升級咖啡豆，也耗資近4億元選用瑞士原裝進口咖啡機，並持續親民價格，更邀請代言人，多重策略加持下，劉鴻徵預估可帶動單店衝破每日銷售50杯，目標突破百杯。而目前店數已超過880間，銷售業績更成長超過15倍，預計今年可達1000店、銷售金額破4億大關。

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