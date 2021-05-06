全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

▲全聯引進超過60款新冰品。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接夏季，全聯自3月起陸續推出超過60款特色冰品，其中由手搖珍奶教父「珍煮丹」推出的「黑糖珍奶雪糕」、「泰式奶茶雪糕」今年首次開賣家庭號規格，5/7起獨家販售。另外被網友譽為「被火鍋店耽誤的飲料店」，石二鍋的「檸檬冬瓜冰沙」開賣7週已賣破10萬杯。

全聯獨家開賣珍煮丹4款人氣冰品，包含「黑糖珍奶雪糕」、「黑糖珍奶冰淇林」、「黑糖牛奶大福」、「泰式奶茶雪糕」等，今年首次推出家庭號規格，其中雪糕的脆皮巧克力外殼，包裹濃郁奶茶冰，搭配嚴選黑糖蜜入珍珠芯的Q彈珍珠，重現經典黑糖珍珠鮮奶風味。

▲▼全聯陸續推出超過60款特色冰品。（圖／全聯提供）

今年除了「珍珠系」冰品外，「紅豆系」也有亮點，包括復刻經典台灣清涼甜品的「小美紅豆煉乳布丁雪糕」，和使用鬆軟綿密紅豆搭配彈牙珍珠的「台塑紅豆珍珠雪糕」，以及組合蜜煮紅豆搭配濃郁牛奶的「森永紅豆牛奶糖雪糕」等，都讓冰控在炎熱夏天裡有更多元咀嚼感豐富的選擇。

而去年推出即爆紅的「義美蛋捲冰淇淋筒」，今年則再新推出芋圓芋泥口味，嚴選優質芋頭製成的冰淇淋搭配QQ芋園，上層再鋪上芋泥，營造多層次口感，絕對是芋頭控必吃冰品之一。

▲石二鍋的「檸檬冬瓜冰沙」開賣7週已賣破10萬杯。（圖／全聯提供）



全聯同步在5/7～5/20展開啤酒節，其中獨家販售的生活良好越後系列啤酒，包含清爽好入口的「越後小麥啤酒」、帶有咖啡香氣的「越後斯陶特啤酒」，以及擁有豐富香氣、清爽苦味及麥芽美味三者調和成的「越後皮爾森啤酒」等都有優惠。

另台啤今年季節限定的「微醺D調系列-鳯梨多多調酒」，嚴選臺灣在地金鑽鳳梨果汁，以完美比例融合乳酸發酵液，香甜乳酸帶出熱帶水果酸甜交織的絕佳風味，自5/7只在全聯獨家開賣，每罐特價40元、2入79元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▲7-ELEVEN CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

7-11推出蜂蜜檸檬季、冰燕麥拿鐵

而7-ELEVEN即日起至6月2日全新企劃「蜂蜜檸檬季」主題專案架，帶來清涼消暑的一系列零食、飲料，指定商品2件8折、3件77折優惠，並同步推出迪士尼超人氣的小熊維尼周邊商品、食玩，預計帶動類別業績成長2成。

飲料部分，獨家推出21Plus店內人氣熱銷飲品「冬瓜檸檬凍飲」，黃金比例的酸甜滋味，添加清爽蘆薈與Q彈椰果，即日起限時嚐鮮價32元，更有多款蜂蜜、檸檬口味的啤酒及茶飲。CITY TEA夏日人氣風味茶飲「一顆檸檬青茶」與「日式蜜柚茶」，即日起至5月18日推出第2杯半價優惠。

▲7-ELEVEN獨家推出「21Plus冬瓜檸檬凍飲」。（圖／統一超商提供）



不僅如此，夏季想喝冰拿鐵有新選擇，7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY CAFE首度結合全球知名的Oatly燕麥奶，推出CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，讓講究純素食、乳糖不耐症者也能享受充滿奶香的冰拿鐵，即日起於台北信義區80家7-ELEVEN門市搶先販售，5月18日前享嚐鮮價每杯省10元，6月2日將於逾6000家門市全面販售。

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