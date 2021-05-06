　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

▲▼全聯冰品。（圖／全聯提供）

▲全聯引進超過60款新冰品。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接夏季，全聯自3月起陸續推出超過60款特色冰品，其中由手搖珍奶教父「珍煮丹」推出的「黑糖珍奶雪糕」、「泰式奶茶雪糕」今年首次開賣家庭號規格，5/7起獨家販售。另外被網友譽為「被火鍋店耽誤的飲料店」，石二鍋的「檸檬冬瓜冰沙」開賣7週已賣破10萬杯。

全聯獨家開賣珍煮丹4款人氣冰品，包含「黑糖珍奶雪糕」、「黑糖珍奶冰淇林」、「黑糖牛奶大福」、「泰式奶茶雪糕」等，今年首次推出家庭號規格，其中雪糕的脆皮巧克力外殼，包裹濃郁奶茶冰，搭配嚴選黑糖蜜入珍珠芯的Q彈珍珠，重現經典黑糖珍珠鮮奶風味。

▲▼全聯冰品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯陸續推出超過60款特色冰品。（圖／全聯提供）

▲▼全聯冰品。（圖／全聯提供）

今年除了「珍珠系」冰品外，「紅豆系」也有亮點，包括復刻經典台灣清涼甜品的「小美紅豆煉乳布丁雪糕」，和使用鬆軟綿密紅豆搭配彈牙珍珠的「台塑紅豆珍珠雪糕」，以及組合蜜煮紅豆搭配濃郁牛奶的「森永紅豆牛奶糖雪糕」等，都讓冰控在炎熱夏天裡有更多元咀嚼感豐富的選擇。

而去年推出即爆紅的「義美蛋捲冰淇淋筒」，今年則再新推出芋圓芋泥口味，嚴選優質芋頭製成的冰淇淋搭配QQ芋園，上層再鋪上芋泥，營造多層次口感，絕對是芋頭控必吃冰品之一。

▲▼全聯冰品。（圖／全聯提供）

▲石二鍋的「檸檬冬瓜冰沙」開賣7週已賣破10萬杯。（圖／全聯提供）

全聯同步在5/7～5/20展開啤酒節，其中獨家販售的生活良好越後系列啤酒，包含清爽好入口的「越後小麥啤酒」、帶有咖啡香氣的「越後斯陶特啤酒」，以及擁有豐富香氣、清爽苦味及麥芽美味三者調和成的「越後皮爾森啤酒」等都有優惠。

另台啤今年季節限定的「微醺D調系列-鳯梨多多調酒」，嚴選臺灣在地金鑽鳳梨果汁，以完美比例融合乳酸發酵液，香甜乳酸帶出熱帶水果酸甜交織的絕佳風味，自5/7只在全聯獨家開賣，每罐特價40元、2入79元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼7-ELEVEN獨家推出「21Plus冬瓜檸檬凍飲」。CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

7-11推出蜂蜜檸檬季、冰燕麥拿鐵

而7-ELEVEN即日起至6月2日全新企劃「蜂蜜檸檬季」主題專案架，帶來清涼消暑的一系列零食、飲料，指定商品2件8折、3件77折優惠，並同步推出迪士尼超人氣的小熊維尼周邊商品、食玩，預計帶動類別業績成長2成。

飲料部分，獨家推出21Plus店內人氣熱銷飲品「冬瓜檸檬凍飲」，黃金比例的酸甜滋味，添加清爽蘆薈與Q彈椰果，即日起限時嚐鮮價32元，更有多款蜂蜜、檸檬口味的啤酒及茶飲。CITY TEA夏日人氣風味茶飲「一顆檸檬青茶」與「日式蜜柚茶」，即日起至5月18日推出第2杯半價優惠。

▲▼7-ELEVEN獨家推出「21Plus冬瓜檸檬凍飲」。CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN獨家推出「21Plus冬瓜檸檬凍飲」。（圖／統一超商提供）

不僅如此，夏季想喝冰拿鐵有新選擇，7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY CAFE首度結合全球知名的Oatly燕麥奶，推出CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，讓講究純素食、乳糖不耐症者也能享受充滿奶香的冰拿鐵，即日起於台北信義區80家7-ELEVEN門市搶先販售，5月18日前享嚐鮮價每杯省10元，6月2日將於逾6000家門市全面販售。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
福原愛驚傳暴瘦「像變個人」　減少與小孩視訊次數
鋒面提早突襲！連3天「雨彈狂炸」時間點曝
國安局前上校「贓款買100張台積電」　現值1.2億！
才開5年！　礁溪這間18層樓飯店要停業了
「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

【廣編】台灣新創APP「Swiper滑吧」　串聯10大夜市首辦周末快閃

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

5／7優惠搶一波！東森購物「超級會員日」限時下殺　全站加碼送8%回饋

報稅季撿便宜！泡麵、零食即期品只賣10元　盒損福利品下殺6折起

淋了芝士冰淇淋奶蓋！超商「葡萄冰沙」開喝　還吸得到滑順果凍

超商吃得到添好運！超邪惡叉燒包咬下爆餡　還有香雞城現烤雞腿

換頭貼來嗑爆！漢堡王連7天「7夯品買1送1」　小華堡、牛排堡都有

只有1天！頂呱呱祭「69折爽吃一手呱呱包」　每人限買2組

FB、IG大洗版！用「全新蜂蜜氣泡飲品」解暑熱　網讚：帶去野餐被秒殺

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

【廣編】台灣新創APP「Swiper滑吧」　串聯10大夜市首辦周末快閃

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

5／7優惠搶一波！東森購物「超級會員日」限時下殺　全站加碼送8%回饋

報稅季撿便宜！泡麵、零食即期品只賣10元　盒損福利品下殺6折起

淋了芝士冰淇淋奶蓋！超商「葡萄冰沙」開喝　還吸得到滑順果凍

超商吃得到添好運！超邪惡叉燒包咬下爆餡　還有香雞城現烤雞腿

換頭貼來嗑爆！漢堡王連7天「7夯品買1送1」　小華堡、牛排堡都有

只有1天！頂呱呱祭「69折爽吃一手呱呱包」　每人限買2組

FB、IG大洗版！用「全新蜂蜜氣泡飲品」解暑熱　網讚：帶去野餐被秒殺

男同學家中搜出骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

余謙初先發　佛斯特不擔心續航力：大學都投過160幾球了

英皇室公主6歲生日　夏綠蒂：我16歲要做自己想做的事

成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

剛結婚就買市區房！他好奇追問女友人「怎麼做到」　聽4字答案傻了

宋仲基睽違9年演MV！老闆PSY親自出馬拜託…他「秒點頭」原因曝光

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

房地合一2.0追殺！A7合宜宅解禁實登出爐　他每坪賺3萬先出場

郭台銘：少子化是國安危機　搶救雪崩式的人口數「刻不容緩」！

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

消費熱門新聞

超商1日限定「咖啡買6送6」明天開搶

頂呱呱69折吃一手呱呱包只有1天！

漢堡王連7天「7大夯品買1送1」！

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商隱藏版拔絲麵包超療癒

全新蜂蜜氣泡飲IG大洗版　網讚：帶去野餐被秒殺

超商葡萄冰沙淋了芝士冰淇淋奶蓋

報稅季撿便宜　泡麵、零食即期品只賣10元

韓妞瘋麥當勞冰淇淋「超潮吃法」

麥當勞1元蛋捲冰淇淋　5/5午夜起開搶

摩斯2款新米漢堡曝光！5/10開賣

媽媽心儀禮物排行榜大公開

速食店勞動節「鹹蛋黃薯條買1送1」

超商限定4款乳加巧克力甜點5/5開吃

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面