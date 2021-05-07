藻礁、反萊豬公投全合格！　8月28日有望一次投下4公投案

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者徐政璿／台北報導

為了保護有7600年歷史的大潭藻礁，環團發起珍愛藻礁公投。中選會7日公布查對結果，藻礁公投獲64份有效連署書，預計14日宣告成案。不僅如此，國民黨遞交的反萊豬與公投綁大選公投案均跨越案門檻，加上去年底已成案的核四重啟公投，今年8月28日公投日有望達4個公投案同步登場。

國民黨主席江啟臣以及國民黨立委林為洲擔任領銜人提出反萊豬、公投綁大選兩項公投案，3月9日將公投第二階段連署書送達中選會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則是在3月18日將連署書送往中選會，依規定中選會要在60天內完成查對。

根據《公民投票法》規定，公投第二階段連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5%以上，以第15任總統、副總統選舉人數計算，連署門檻為28萬9667人。

針對查對結果，中選會副主委陳朝建表示，這3個公投案經全國各地戶所查對後，已跨越成案門檻，7日公開於中選會官網公投專區供各界查閱。根據結果，反萊豬和公投綁大選公投的有效連署份數分別為46萬、45萬，珍愛藻礁公投則獲64萬有效連署書。

不過，陳朝建仍指出，依法仍須經委員會審定，待審定程序完成後，即會宣告成案，以辦理後續選務事宜，中選會已預定將在下週五（5月14日）召開委員會議審定公投案之成案宣告等事宜。

依據2019年修正通過的《公民投票法》，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國100年起，每2年舉行1次。若反萊豬、公投綁大選和珍愛藻礁公投順利成案，再加上去年底已成案的核四重啟公投，今年8月28日將會有4項公投案。公投若通過，政府在2年內不得違反公投決議。

▼國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（資料照／記者林敬旻攝）