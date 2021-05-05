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藻礁環團諷「三接可一路外推到中國福建」　他大怒：太自以為

▲▼珍愛藻礁環團發文，嘲諷政府三接外推方案可以一直外推倒中國福建。（圖／珍愛藻礁環團臉書）

▲珍愛藻礁環團發文，嘲諷政府三接外推方案可以一直外推倒中國福建。（圖／珍愛藻礁環團臉書）

記者陶本和／台北報導

「珍愛桃園藻礁」粉絲專頁5日透過臉書發文，表達不認同行政院日前推出最新三接外推案；不過，文末用開玩笑口吻表示，「似乎外推上癮，建議可以一路外推到中國福建省」。對此，台灣基進黨新聞部主任張博洋大怒表示，真的太自以為了。

針對行政院日前推出最新的三接外推案，獲得眾多環保團體、專家學者與學生的支持，剩下少數團體堅持反對。對此，「珍愛桃園藻礁」5日透過粉絲專頁表示，遺憾府方從未正視面對推動聯盟所提「遷離」訴求。

「珍愛桃園藻礁」表示，府方始終圍繞在珍貴的藻礁海域進行開發，而對於任何遷離方案，僅一律以時程趕不及為唯一解釋，難以服眾。

此外，貼文以開玩笑口吻表示，行政院似乎外推上癮了，建議可以再繼續一路外推到中國福建省福州市。不過，此文一出沒有多久，引起眾多反彈，隨後也刪除貼文。

對此，張博洋表示，這篇貼文徹底惹怒他，「這麼多人不斷開會溝通協商討論，就是為了要取得共識，不論是台灣的供電需求、經濟發展與環境的平衡，人體的呼吸健康問題等等」。

張博洋表示，最終做出新的決議，150億元的外推方案，結果換來環團一句，「外推上癮了，要不要一路推到福建？」

張博洋說，印證了什麼叫站著說話腰不疼，幾位出一張嘴，全國專家學者動員幫你們找台階下，你還嫌這個台階沒有扶手，「我一定投下不同意，身為納稅人，我絕不同意行政院多花150億納稅錢，跟這種得了便宜還賣乖的團體妥協。」

張博洋強調，這個環團當初或許真的滿懷對大自然的熱愛，出來保護藻礁，但看看現在的樣子，更愛自己的面子，還有修理執政黨的爽快感，「我必須說，那不是人民要的，你們真的太自以為了」。

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