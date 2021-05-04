蔡英文提「四不」面對公投　喊話要與支持者為台灣做出正確決定

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部3日提出「三接再外推方案」，將工業港外推455公尺、離岸1.2公里，預計工期延後2年半，並於2025年6月供氣，而預算則增加150億元。對此，總統蔡英文5日晚間表示，面對公投，負責任的民進黨會適度做出調整，以回應民眾的期待；但蔡也提出「四不」，強調要與支持者為台灣做出正確的決定。

蔡英文透過臉書寫道，這兩天有些人透過留言或私訊很多有關「三接再外推案」的回饋，她很清楚這群積極給意見的朋友，很大一部分是長期不離不棄的支持者，尤其是在2018年底，一路堅定相挺、一起克服難關，守住台灣，也守住堅定改革的路線，「沒有這些珍貴的支持，就沒有現在的蔡英文」。

蔡英文表示，2018年的公投影響深遠，但因為各位把焦慮轉化成力量，一起同行，於是民進黨按部就班，處理了一個個重大的議題；而今年的公投，民進黨記取經驗，更要積極面對。

她指出，面對公投考驗，社會上有不同的聲音，而負責任的執政黨，並不是鐵板一塊，民進黨願意面對民意和社會溝通，也會負責任地回應人民期待，適時、適度做出調整，盡力讓方案更好，以尋求社會最大多數的支持。

「我們做出調整了，並且需要大家的支持。台灣要繼續進步、壯大、走向世界，就需要團結更多台灣人共同努力。我們選擇的這條路，不只集結了大家的努力與聲音，也符合民主進步黨的執政價值和目標。讓我們把更多力量集結在一起，才能面對充滿變局的2021年」。

「我們會持續提出具體行動，讓民眾知道未來如何面對公投。」蔡英文提出「四不」，結果很重要，過程也很重要，第一，台灣爭取國際支持的路線不能倒退；第二，台灣捍衛非核家園的路線不能倒退；第三，台灣推動能源轉型的路線不能倒退；第四，台灣推動民主永續的路線不能倒退。

文末，蔡英文喊話，「我們要一起走在隊伍中，為台灣做出正確的決定」。

▼面對2021年公投，蔡英文5日臉書提出「四不」。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）