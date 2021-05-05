怒批三接外推455公尺「障眼法」　孫大千：為什麼不外推5公里？　

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

經濟部3日提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里。行政院表示此方案是「最大誠意」，獲得環團支持。對此，前立委孫大千批評，現行方案費時又傷財，也無法守護藻礁，根本就是民進黨愚弄民眾的障眼法。

孫大千5日在臉書砲轟，民進黨以為這是在賣菜喊價嗎？什麼叫做最大誠意？守護藻礁是自然保育的普世價值，民進黨為什麼可以用討價還價，稱斤論兩的方式來面對呢？

孫大千指出，打從一開始，環團人士和護礁團體就已經向政府反應，除非三接外推5公里，否則任何的替代方案仍然會對大潭藻礁的礁體造成致命的傷害。因此，現行的三接外推450公尺的方案，既費時，又傷財，也根本無法守護藻礁。如果三接工程可以外推，為什麼不乾脆外推5公里呢？

孫大千提到，護礁團體和學者專家就再三向政府喊話，真正會對大潭藻礁造成致命危害的不僅僅是三接工程，還包含了觀塘工業區、觀塘工業港、以及其他的基礎建設。行政院現在把三接外推455公尺當成是一個天大的恩惠，這根本就是一個愚弄民眾的障眼法。

孫大千認為，民進黨就看不起護礁團體的動員能力，連蔡英文說好的公聽會都懶得召開。直到粉紅風暴正式形成後，民進黨才前倨後恭，放低身段，但是三接工程一刻也沒有停工。這代表了民進黨始終將守護藻礁當成是一個政治危機在應付，而不是當成是一個珍貴的自然景觀來捍衛。

孫大千強調，三接工程可以換個地方再興建，但是大潭藻礁一旦滅絕，就再也找不回來了。他感嘆，既然民進黨和蔡英文不是真心想讓藻礁永存，那麼，就讓全體台灣人民來共同守護藻礁生態系的命運吧！