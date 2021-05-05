反嗆孫大千蹭三接話題　林俊憲：當立委時沒說過一句話

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

藻礁公投議題發酵後，國民黨政策會副執行長孫大千多次藉此抨擊執政黨；今（5）日，孫大千則批評蔡政府新推的「三接再外推案」，根本是一個愚弄民眾的障眼法。對此，民進黨立委林俊憲透過臉書反嗆，「三接核定時你還在當立委，下台了才知道要監督？」

林俊憲表示，為了回應民眾和環團對於藻礁保育的期待，在環境和經濟發展共榮的前提下，行政院再度提出了外推450公尺的「三接再外推案」，雖然民進黨政府的原方案已經避開直接建設在藻礁區上，仍然選擇進一步外推將可能的影響降到最低。

「新方案獲得部分環團認同，也有部分環團仍然不滿意，這都是政府還要努力溝通的地方，不過孫大千出來蹭話題，這就實在令人無法接受了。」

林俊憲指出，三接工程最早的版本是在2015年馬政府時代就核定，當初根本連外推都沒有，直接將港區建設在藻礁上，面積也是民進黨政府方案的10倍，可能造成的影響更大。

林俊憲再嗆，孫大千若真這麼關心藻礁，當年怎麼從來就沒有聽他說過一句話？更何況那時他還是立委，絕對有立場、也有權力監督，落選多年才想到要關心，難道要承認孫當年就是「怠職」嗎？

林俊憲表示，「三接議題不是零和遊戲，而是關於經濟發展和環境如何共存的一場對話，各方的立場都應該給予尊重。但某些人曾經手握權力卻什麼都沒做，現在眼看有話題性，才彷彿事不關己一樣出來蹭個幾句，既然如此，當初又何必選你當立委呢？」