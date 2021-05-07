汰舊換新減稅優惠延長！　節能家電延2年、中古車再延5年

▲立法院三讀通過《貨物稅條例》，節能家電汰舊換新減稅優惠再延長2年。（圖／記者吳靜君攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會7日三讀通過《貨物稅條例》修正草案，延長節能家電減徵優惠2年，至2023年6月14日止，並拉長中古車汰舊換新減徵優惠實施期限5年、至2026年1月7日止，放寬報廢中古機車及購買新機車者，非同一人也可適用。

三讀條文明定，購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，依噸數、容量不同，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，優惠原訂至今年6月14日，將再延長實施2年至2023年6月14日止。

至於已於今年1月7日屆滿的中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，本次修法也通過延長實施5年，實施期限從今年1月8日至2026年1月7日止，內容有幾項修正。

此外，本次修法也放寬機車汰舊換新適用條件，取消使用登記滿一年機車才能申請限制，且報廢、出口中古機車與購買新機車者，不需為同一人或本人配偶、二等親內親屬，若某甲機車報廢，某乙想買新車，就可拿某甲的報廢車輛提出申請，盼加速機車汰換速度，改善空氣品質。

至於已在今年1月7日前已報廢、出口的中古機車，1月8日起搭配購買的新機車就可適用前述放寬規定，但須在報廢或出口後6個月內換購新車。

在汽車部分，考量兼顧中古車市場交易，三讀條文則改為出廠10年以上才能適用汰舊換新優惠，比原先的6年延長，至於減徵貨物稅金額，則一樣維持汽車5萬元、機車4000元不變。

▼立法院長游錫堃敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



► 居家防疫，內外大掃除的時刻到了！