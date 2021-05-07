立院三讀《水利法》減輕處罰　初犯者情節輕微可予免罰

▲立法院三讀通過《水利法》，部分屬首度查獲、情節輕微，且回復原狀者，給予免罰或減輕處罰。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者林銘翰／台北報導

現行水利法違法樣態眾多，造成民眾面臨裁罰不符比例原則，立法院會7日三讀通過《水利法》條文修正草案，明定部分屬首度查獲、情節輕微，且已依限回復原狀、拆除、清除或適當處理者，給予免罰或減輕處罰。

為避免民眾遭逢水利法違法樣態時裁罰不符比例原則，行政院會在今年4月8日通過《水利法》部分條文修正草案，將部分條文罰鍰下修，並給予情況輕微、願意配合改善的首犯者能夠免罰。

三讀條文明定，若民眾違法於水庫蓄水範圍、海堤、河川及排水設施範圍內私有土地種植植物，或於河川區域內建造工廠或房屋等樣態，如屬首度查獲、情節輕微，且已回復原狀、拆除處理者，免予處罰。

此外，現行水利法中，依據違法態樣不同，裁處的罰鍰下限從新台幣1萬元到100萬元皆有，但考量情節輕重與首度查獲後回復原狀，三讀條文也將罰鍰下限一併下修。

三讀條文也規定，法人、設有代表人的非法人團體或法人以外的私法組織，有意圖營利，且未經許可於海堤、河川、排水設施區域內採取土石，得加重罰鍰最高額至新台幣1000萬元。

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