《保險法》修正鼓勵保險業投資公共建設　金管會預估可增百億資金

▲立法院三讀通過《保險法》條文修正草案。（示意圖／pixabay）



記者林銘翰／台北報導

立法院會4日三讀通過《保險法》條文修正草案，放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事、監察人原本最多只能有3分之1比例的限制，希望提高保險業參與投資公共建設意願。金管會主委黃天牧表示，未來預估有上百億元的保險資金，願意投資國內太陽能電廠或車站周邊開發等。

為健全保險業財務結構、強化公司承受風險能力、加速引導保險業資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資、提升法規授權明確性，行政院會於去年12月3日通過《保險法》部分條文修正草案，函請立法院審議。

三讀條文明定，保險業派任投資於公共及社會福利事業的董事、監察人席次，不得超過被投資事業全體董事、監察人席次的3分之2，並規範保險業派任被投資公司董事席次達半數者，該被投資公司應設置至少1席具獨立性的董事。

此外，本次修法也將公司債投資額度的計算基礎，由「實收資本額」修正為「業主權益」，以提高保險業投資國內債券市場的額度。

三讀條文規定，保險業派任投資於公共事業的董事、監察人席次，不得超過被投資事業全體董事、監察人席次的3分之2，保險業派任被投資公司董事席次達半數者，該被投資公司應設置至少1席具獨立性的董事。

黃天牧日前受訪時指出，如果《保險法》修正案順利三讀通過，未來預估有上百億元的保險資金，願意投資國內太陽能電廠或車站周邊開發等。國民黨立委賴士葆則說，這次修法可落實風險管理，並兼顧促進社會公益及經濟發展目的。

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