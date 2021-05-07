高雄保齡球館驚傳槍響！男手中彈滿地血玻璃碎裂　工程糾紛爆衝突





▲高雄保齡球館前濺血。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄深夜傳槍響，楠梓區一間保齡球館前一名男子遭瓦斯槍擊中、手指中彈，行兇男子隨即駕車離去，據警方了解，雙方有工程款糾紛，相約談判，不料一言不合之下竟遭開槍，警方鎖定嫌疑人，全力追緝中。

▲高雄保齡球館前濺血，警方圍起封鎖線。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄楠梓區尚美保齡球館前3日凌晨2時許，警方接獲報案有人開槍，警力到場時嫌疑人已駕車離開現場，現場為一名30歲林姓男子受傷，他左手中指與食指間，因遭人持瓦斯槍射擊塑膠彈致受傷流血，並無生命危險，不過地上血跡斑斑，保齡球館的大門玻璃也遭掃射碎裂，警方在現場拉起封鎖線。

▲保齡球館玻璃大門裂成蜘蛛網狀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方了解，被害人林男與嫌犯32歲王姓男子為朋友關係，林男從事水電配管，雙方疑似是工程款糾紛，林男與2名友人於尚美保齡球館包廂內唱歌時，王男撥電話給林男叫他到門口談判，雙方在談判時一言不合，王男便持瓦斯槍朝他射擊，林男友人立刻出來查看，見他受傷後趕緊撥打110報警，王男則駕車離去，警方目前已鎖定嫌疑人，全力追緝中。

▲高雄保齡球館槍擊案。（圖／東森新聞）

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