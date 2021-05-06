彎進左轉道後沒發現…高雄2騎士「撞20cm高人行道」！雙雙噴飛送醫

▲騎士沒發現前方有人行道，直接撞上，整個人噴飛。（圖／車友蔡先生提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄兩名重機騎士騎在國道10號橋下時，彎進左轉道後，因天色昏暗，完全沒注意到前方就是人行道，直接撞上20公分高的人行道，後車發現時也煞車不及直接撞上，兩部重機接連彈飛倒地，事後傷者被送往義大醫院急救。影片曝光後外界質疑該處標線不夠清楚；不過交通局表示，該做的標誌和燈號都有，是騎士違規，將依法開罰，但會持續檢討讓行車更安全。

▲騎士沒發現前方有人行道，直接撞上，整個人噴飛 。（圖／車友蔡先生提供）

這起事故發生在2日深夜11時許，高雄仁武區國道10號下方的和平路一段、與大社路口，行車紀錄器拍下，由黃姓男子駕駛的大型重機車與另輛由呂男駕駛的大型重機車沿和平路一段往大社方向行駛，2人進入左轉專用道後，因沒看到前方已經是人行道，還快速繼續直行，直接撞上20公分高的人行道，第一台重機先彈飛，後車也跟著撞上，兩部重機接連彈飛倒地，騎士雙雙被送往義大醫院。

▲現場還留有碎片。（圖／記者洪靖宜攝）

因為橋下昏暗，又沒有反光標誌，兩台車完全沒發現前方是人行道，行車紀錄器上傳網路後，不少網友說「這道路設計問題挺大的」、「可能是沒有告示牌」，也有人說「地上標誌不是只有左轉」。警方也表示，現場道路地面皆有標誌、標線告知用路人該道路為左轉專用道。

▲目前有經有擺設三角錐來警示 。（圖／記者洪靖宜攝）

回到事故現場還留有車禍車殼碎片，目前有經有擺設三角錐來警示，車友蔡先生表示，彎進路口時標誌不夠明確，天色昏暗沒有燈，看不清地上號誌，人行道只有專屬行人的反光設備，如果對路況不熟，很容易騎錯，標示不夠清楚。致電1999後應來才出現三角錐，但其實在夜晚行駛還是看不清楚。





▲騎士撞上約20公分高的人行道。（圖／記者洪靖宜攝）

針對設計問題，市府交通局表示，國道10號下方空間本來就是設置左轉專用道和迴轉道，現場有設置左轉專用車道標誌，也有地面左轉轉向線和左轉箭頭燈，騎士違反道路交通管理處罰條例第48條，直行車輛行駛左轉道將裁罰600元到1800元罰緩。交通局也表示，既然有肇事發生就希望更安全，會續增設左轉指向線或左轉標誌，研議路口警示部分也會檢討。

▲騎士行駛道左轉道，沒發現前方是人行道。（圖／記者洪靖宜攝）

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