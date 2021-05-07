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醫美診所攬客「代辦融資」　高雄女抽脂前反悔！竟遭討12萬手續費

▲▼抽脂手術。（示意圖／達志影像）

▲呂小姐以融資分期支付22萬元抽脂手續費，術前反悔竟遭診所追討12萬元手續費。（示意圖／達志影像）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名呂小姐年初到三民區某家醫美診所諮詢抽脂，店員遊說可代辦分期付款，她當場簽下手術同意書，但她返家後就後悔，決定取消手術，未料診所卻要她先支付健檢費、手續費及利息等，將近12萬元才同意取消，呂小姐氣得向衛生局投訴。高雄市衛生局6日前往診所稽查，發現確實預收手術費用、宣傳優惠付款，最高共可處50萬元罰鍰。

高雄市衛生局表示，呂小姐年初前往該醫美診所諮詢抽脂手術，當時診所告訴她，可以代辦融資分期，她便選擇30期分期付款支付，同時簽下費用將近22萬元的手術同意書，期間呂小姐還有到診所接受術前健檢，但呂小姐返家後，認為無法負擔高額手術費用，便告訴診所，要求取消手術。

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不料，診所卻以手術室安排好、器具已消毒等理由，要求她仍需支付部分手術費用與訂金才能取消，費用將近22萬元。呂小姐覺得不合理，便向消保官投訴，但經協商後，呂小姐仍需支付診所1萬多元，包括3500元的術前健檢、手續費及利息等；但呂小姐認為，她根本還沒有接受手術，對調解結果相當不滿。

▲高雄市衛生局外觀。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局6日登門稽查，發現診所違規事實將依法開罰。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局表示，6日派員到該醫美診所稽查，確實發現診所已預先向民眾收取手術費用，已違反醫療法第22條第2項，「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費」，可處新台幣5至25萬元。

另呂小姐指出融資分期付款部分，衛生局說，可依醫療法第61條第1項，「醫療機構禁止以不正當方法招攬病人」，也就是說宣傳優惠付款方法，例如無息貸款、分期付款、低自備款、治療完成再繳費等，同樣違反醫療法，也可處5至25萬元罰鍰。

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