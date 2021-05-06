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噁！高雄製麵廠地板「黏滿死蒼蠅」　衛生局下令：暫停作業

▲▼高雄鳥松區某製麵廠遭爆料環境髒亂。（圖／翻攝自《高雄爆料公社》）

▲高雄鳥松區某製麵廠遭爆料環境髒亂。（圖／翻攝自《高雄爆料公社》）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳥松區一家製麵廠遭網友爆料，廠區環境髒亂、麵粉未密封、袋內許多蟲子，作業區域佈滿蜘蛛網，「這種製麵環境，敢吃嗎？」高雄市衛生局獲報後前往稽查，雖未發現麵粉裡有蟲，但地板汙垢沾黏蒼蠅屍體，製好的麵條成品還直接放在地板等缺失，依違食安法令業者限期改善，暫停作業並擇期複查，若未依規定改善，最高可處新台幣2億元罰鍰。

高雄市衛生局接獲民眾檢舉，鳥松區一家製麵廠因環境髒亂造成食安疑慮，5日衛生單位前往稽查，發現實際狀況與民眾爆料照片有稍微出入，麵粉袋打開，裡面未見蟲體，但經全面查核仍發現部分缺失，包括地板沾黏大量蒼蠅屍體、麵條成型加熱水槽及降溫風扇髒汙，以及冷凍庫成品未離地放置，另外廠區環境破舊恐不符衛生標準。

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▲▼高雄鳥松區某製麵廠遭爆料環境髒亂。（圖／翻攝自《高雄爆料公社》）

▲▼高雄鳥松區某製麵廠遭爆料環境髒亂。（圖／翻攝自《高雄爆料公社》）

▲▼高雄鳥松區某製麵廠遭爆料環境髒亂。（圖／翻攝自《高雄爆料公社》）

衛生局指出，針對機器髒污部分，依違反食安法開立限期改善，令5月10日前針對製程缺失確實改善，目前該店已暫停作業，直到複查通過後即可恢復作業；而整體環境缺失部分則令業者於5月26日前改善，並抽驗油麵檢驗食品添加物，若複查未依規定改善，將依違反食安法處新台幣6萬至2億元罰鍰。

▲衛生局前往稽查，發現製好的麵條未離地放置。（圖／高雄市衛生局提供）

▲衛生局前往稽查，發現製好的麵條未離地放置。（圖／高雄市衛生局提供）

據了解，該家製麵廠主要製作油麵、米粉，供貨地區涵蓋高雄市傳統市場、地區麵攤及小吃，但截至5日衛生局到場稽查時，已沒有製作米粉。

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