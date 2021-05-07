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托嬰中心「兒被1歲孩咬」！家長怒告挨酸　網破1盲點：支持硬起來

▲▼ 嬰兒,哭,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友發文求解，表示托嬰中心有個1歲2個月的小孩咬人，而被咬孩子的家長得知後，氣得提告，此舉挨酸「告得贏才有鬼！」不過，就有內行戳破盲點，反吐槽一堆文盲理盲。

網友在臉書社團發文指出，有個1歲2個月的小朋友，在托嬰中心咬了另一名孩子，受害兒父母認為，是家長沒有教育好自己的小孩，所以要提告，對此原po無奈直呼，「想知道大家的看法如何？」

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截圖被網友放上爆廢公社，吐槽「吿！都告！都給他告！告得贏才有鬼，超級有事的家長。」不過，大家看法兩極，一派家長坦言，「如果我家小孩常常被咬，我也會生氣」、「1歲多的小孩其實已經開始懂了！為何要檢討被害人」；另一派人則說，「一個大人跟小孩計較」、「台灣什麼都能告，會不會成功而已」、「提告我也是笑了」。

▲托嬰中心「兒被1歲孩咬」家長怒提告　兩派戰翻！網點破1盲點。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲許多人認為，家長本來就要負責。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有媽媽中肯表示，「兩造雙方的立場不同，個人覺得提告是被傷害的那方的權利。說真的1歲多真的不好教，但我的孩子如果傷害別人就是傷害了，這社會要給他一個教訓的話，那我也只能接受，不然就是想辦法自己帶，年齡小會衝動不好教，但不是每個人都必須包容，有包容那是我好運。」

更有網友突破盲點，直言是告家長，並非告小孩，「怎麼那麼多人有閱讀障礙？亂咬人本來就不對，不是小孩子不懂、不知道，是家長沒有教導」、「很多人合理化，1歲多就可以亂咬人喔」、「本來就是吿家長，一堆文盲理盲的」、「說真的養的狗咬人，都會被告要求賠償了，小孩咬人當然也是要負責」。

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