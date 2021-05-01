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偶然看到幼兒園老師刺青！家長急PO文「介意嗎」　想公審遭砲翻

▲▼刺青。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲幼兒園老師有刺青，讓一位家長很介意。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天接小朋友的時候，發現老師的手臂有刺青。」有家長1日在臉書《靠北幼稚園》發起討論，說該位老師的刺青是屬於穿衣服蓋得住，但舉手還是看得出來的那一種，似乎相當介意「老師有刺青」這件事。貼文一出，大部分網友都看不下去，紛紛抨擊發文家長「到底管你屁事？」意外引發論戰。

該位家長投稿《靠北幼稚園》，發起討論「請問家長們對老師有刺青這件事情會很介意嗎？」透露據他所知，該位老師身上還有其他刺青，只是被衣服遮住，不是一眼就能看出來的那種。

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貼文一出，讓許多網友忍不住開嗆，底下留言多達近3千則，「刺青到底管你屁事啦……要不要老師去剪頭髮也要問過你的意見才能剪」、「我老公刺得全身都是，他還是我們家最有耐心的」、「重點是老師人品跟愛小孩比較重要吧？！沒必要為了刺青抹煞一個老師的價值。」

▲▼ 幼稚園,兒童,小朋友, 。（圖／取自pixabay）

▲網友都認為，老師有刺青並不影響愛孩子的心。（示意圖／Pixabay）

連家長都留言表示，他也遇過孩子的老師有刺青，就想解釋說是藝術，但是小朋友聽不太懂，「後來我跟他說，老師拿彩色筆畫上去就洗不掉……然後我家兩隻也沒在身上畫彩色筆。」

還有老師現身說法，認為僅憑刺青就被否定，真的會很難受，「我是一位幼教老師，我也有刺青，但不能因為這樣抹煞一位老師，老師有權利愛漂亮，這真的不影響我們帶孩子的」、「我是國中老師，曾擔任生教組長，刺青不會影響老師的專業，因為它是藝術，不是毒品。」

也有人理解發文家長的擔憂，但覺得這也是教孩子的好時機，「我會說是畫畫耶！等他們再大一點，才會給他們說這種其實好方向去看，是藝術啊～但是因為太多8+9都刺，導致很多人以為刺青就是8+9」、「刺青不關是不是適合教小孩子，重要的是大人給小孩什麼觀念，還有很多不適任老師的也很多可能沒刺青。」

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