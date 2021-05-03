小一兒吐胎內記憶！淚問：真的想生我嗎　「天上選媽過程」驚呆她

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」小一弟豪豪在睡前向母親吐露胎內記憶，更童言童語表示，在天上選好久才選到她，一席話讓媽媽覺得詭異又感人，許多家長則羨慕不已，直呼「我兒子孟婆湯喝太多了，都問不出來。」

這名母親在爆廢公社提到，網上不少人說過前世記憶、胎內記憶等，但本身是無神論者的她，也只是聽聽看看而已，沒想到兒子睡前突拋出一句，讓她瞬間語塞。

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當時，兒子連問了兩次，「妳是真的想生我才生的嗎？」雖然有些錯愕，不過她堅定地回，「豪豪，媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

沒想到，寶貝兒子再度語出驚人，直呼「媽媽我跟妳說喲，當初我在天上選好久才選到妳。」面對突如其來告白，她立刻追問兒子，天上是什麼樣子，結果還真的有答案，「就有很多在選爸爸媽媽的小孩，還有一個天神。」

弟弟還透露，天神會給他們看這個人怎麼樣，還有講話的口氣，做過什麼事，「看完覺得媽媽很好，所以就選妳了。」至於怎麼到天上的，他就不知道了，只記得天神要他們選媽媽。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

最後，原po忍不住驚呼，「最傻眼的是我兒子邊講邊掉眼淚，說媽媽，妳是很棒的人，所以我才選妳。X...超詭異又超感人的，他現在睡著了，我還是滿頭問號。」

對此，網友們也紛紛回應，「選父母那一段，我兒子說過一樣的話，而且是自己突然說的，我也嚇一跳」、「跟我兒子說的很像，他還說過他和妹妹其實很久以前在天上的時候就認識了，說好他先來當哥哥，這個媽媽很好的話，再讓她來當妹妹」、「看得我覺得好感動喔，不知道我女兒長大會不會有，如果她這樣跟我說，我應該會哭爆」、「好奇問孩子怎麼優先選有錢爸媽呢」、「聽說要有意無意的問，刻意去問反而沒有反應」。