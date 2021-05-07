兒帶水煮蛋上學「體會媽媽如何生蛋」　父子可愛對話4千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

現在的幼兒園課程十分多元，一名人妻6日在臉書「爆怨2公社」PO文分享，孩子要帶一顆水煮蛋去學校，原因是要「體會媽媽如何生蛋」，加上老公在旁邊提問，父子倆的可愛對話讓她聽完忍不住哈哈大笑。

▲蛋象徵生命的延續，大多數幼兒園都有關於「蛋」的探索課程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO在文章中分享孩子和老公的對話，孩子說7日要帶一顆水煮蛋去學校，原因是要體會媽媽如何生蛋，讓老公忍不住回問一句「你確定你媽會生蛋」，孩子也馬上回答，「對啊！不是從屁股生嗎？」

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父子倆的對話讓一旁的原PO傻眼到忍不住大笑，並幽默表示，原來她也不知道自己有生蛋的本領，但還是覺得孩子的童言童語很可愛，乾脆記錄下來和大家分享，也預祝所有媽媽5月母親節快樂。

有趣的是，這篇文章PO出大約10小時，就吸引超過4200名網友按讚，還有許多父母留言分享自家小孩的經驗，「我家星期三就帶了，不過沒規定要水煮蛋，茶葉蛋也可以，今天還要準備一件媽媽的衣服，只能說現在幼兒園出頭很多」、「我兒子讀幼兒園時，老師是讓小朋友在衣服裡面塞一顆大氣球，回家才能拿出來，當我看到一個大肚子的兒子走下娃娃車，我馬上笑翻」。