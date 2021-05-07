　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒帶水煮蛋上學「體會媽媽如何生蛋」　父子可愛對話4千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

現在的幼兒園課程十分多元，一名人妻6日在臉書「爆怨2公社」PO文分享，孩子要帶一顆水煮蛋去學校，原因是要「體會媽媽如何生蛋」，加上老公在旁邊提問，父子倆的可愛對話讓她聽完忍不住哈哈大笑。

▲蛋（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蛋象徵生命的延續，大多數幼兒園都有關於「蛋」的探索課程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO在文章中分享孩子和老公的對話，孩子說7日要帶一顆水煮蛋去學校，原因是要體會媽媽如何生蛋，讓老公忍不住回問一句「你確定你媽會生蛋」，孩子也馬上回答，「對啊！不是從屁股生嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

父子倆的對話讓一旁的原PO傻眼到忍不住大笑，並幽默表示，原來她也不知道自己有生蛋的本領，但還是覺得孩子的童言童語很可愛，乾脆記錄下來和大家分享，也預祝所有媽媽5月母親節快樂。

有趣的是，這篇文章PO出大約10小時，就吸引超過4200名網友按讚，還有許多父母留言分享自家小孩的經驗，「我家星期三就帶了，不過沒規定要水煮蛋，茶葉蛋也可以，今天還要準備一件媽媽的衣服，只能說現在幼兒園出頭很多」、「我兒子讀幼兒園時，老師是讓小朋友在衣服裡面塞一顆大氣球，回家才能拿出來，當我看到一個大肚子的兒子走下娃娃車，我馬上笑翻」。

ET快訊
梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：未來10天都會像夏天
快訊／中選會公告：藻礁、反萊豬公投皆「跨越成案門檻」
台股大震盪！　名師曝「4檔止跌」大膽進場
中正女大生失蹤14年！10名幹員埋伏畫面曝　男友被圍還冷靜打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超強沙塵暴襲北京！鄭明典示警「很嚴重」　環保署揭真相

兒帶水煮蛋上學「體會媽媽如何生蛋」　父子可愛對話4千人讚翻

醫美診所攬客「代辦融資」　高雄女抽脂前反悔！竟遭討12萬手續費

理科太太曾懷疑「我是好媽媽？」：孩子能感受到愛就夠了

內衣賊伸這根進浴室！女大生DIY「防狼機關」破案　手繪圖被讚爆

梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：對旱災要做好最壞打算

騎士穿18禁漫畫外套　他PO網喊「好害羞」！竟神出是大師級聯名

台灣藍鵲校園滿天飛！文大生被「狂巴頭」：被國寶打，頭都鑲金了

高溫上看36℃！ 週末「滯留鋒」徘徊北部海面　炎熱如夏連6天

鳳梨休養21小時　穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人了啦

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

超強沙塵暴襲北京！鄭明典示警「很嚴重」　環保署揭真相

兒帶水煮蛋上學「體會媽媽如何生蛋」　父子可愛對話4千人讚翻

醫美診所攬客「代辦融資」　高雄女抽脂前反悔！竟遭討12萬手續費

理科太太曾懷疑「我是好媽媽？」：孩子能感受到愛就夠了

內衣賊伸這根進浴室！女大生DIY「防狼機關」破案　手繪圖被讚爆

梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：對旱災要做好最壞打算

騎士穿18禁漫畫外套　他PO網喊「好害羞」！竟神出是大師級聯名

台灣藍鵲校園滿天飛！文大生被「狂巴頭」：被國寶打，頭都鑲金了

高溫上看36℃！ 週末「滯留鋒」徘徊北部海面　炎熱如夏連6天

鳳梨休養21小時　穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人了啦

專為手機族而生！「抗藍光」美妝特搜，就是老得比別人慢

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

國泰青年節大專3x3籃球賽　飆青春更存友誼

台中年輕人最愛這「里」！1季增千戶　房價告別1字頭

秘製燒肉不乾柴！台南嚴選限量炭烤雞腿　特調日式醬汁越吃越開胃

苗栗勇警所長拘提惡煞　腹部遭刀穿刺！壓制瞬間遇襲

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

IOC和輝瑞合作提供疫苗給東奧代表團　最快5月底開始提供

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

下半身換下半生！兄弟奉獻蛋蛋 激勵癱瘓友復健「腳好了給你踹」

生活熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

鋒面提早突襲！連3天防午後雨彈

台灣藍鵲滿天飛！文大學生被「狂巴頭」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

收包裹金額有錯

女童遭同學集體壓頭　頸椎重傷母怒提告

梅雨鋒面可能跳過台灣　專家：對旱災要做好最壞打算

騎士穿18禁漫畫外套　他PO網神出是大師級聯名

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

更多熱門

相關新聞

嘉義人都叫綠豆人？網刷5字解答

嘉義人都叫綠豆人？網刷5字解答

每個地區都會有一些代稱詞，一名女網友5日在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，不明白嘉義人為何都稱為綠豆人。沒想到文章一PO出，就引來網友狂刷解答，「不是綠豆人，是綠豆加薏仁（嘉義人）」，其實就是取諧音，「妳要花生嘉義人也是可以啦」。

人妻夢到嬰兒留「7字」　全網恭喜

人妻夢到嬰兒留「7字」　全網恭喜

8年級生不會用開罐器　3千網友解答

8年級生不會用開罐器　3千網友解答

嬤亂坐對號座　他1動作請走獲讚

嬤亂坐對號座　他1動作請走獲讚

外送員沒買購物袋被罵　委屈PO網風向超意外

外送員沒買購物袋被罵　委屈PO網風向超意外

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面