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「遇到瘋子」外送員沒買購物袋被罵　委屈PO網風向超意外：玻璃心

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲男客詢問外送員「你們不會自備袋子喔？」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有一名男客人訂了外送，因為在訂餐時並沒有額外加購袋子，所以下樓後就拿著自己的環保袋，詢問外送員「你們不會自備袋子喔？」外送員聽聞後便說明公司規定，表示他們不需要這麼做。而男客聽聞對方說明後感到不滿，覺得對方誤會他的意思，雙方爆發衝突，他也忍不住怒噴「不然你PO上網，反正我也沒差，我不吃頭路、財富自由。」

日前有網友在「爆怨公社」上轉發一則影片，並表示訂餐的人是女客，但下樓拿餐點的是男客，由於餐點很多，在沒有加購袋子的情況下，外送員根本無法送上樓，因此「外送員有跟訂餐（女客）講要帶袋子下樓。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲男客打開袋子要外送員幫忙裝餐點。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

該則影片顯示，男客拿著黑色購物袋下樓，在給了餐點費用後，詢問外送員「你們不會自備袋子喔？」外送員聽聞後，表示因為之前有相關爭議，所以公司要他們不要自己幫忙買袋子，「不需要先入為主的先弄，避免說我們買了，客人不負責那個錢。」

聽了外送員一長串的解釋後，男客愣了一下說，「你誤會我的意思了，你到底是不是人？你可以自備、自己用一個袋子」，他其實是想詢問外送員會不會自行準備環保袋來裝客人的餐點；而外送員則強調這麼做並不符合公司規定。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲外送員掏出錢表示，對方若不拿餐就退費。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

男客在過程中漸漸失去耐心，由於外送員似乎還想說些什麼，因此他便伸出手阻止對方說下去，接著打開他的袋子說，「我不要聽官方說法，好啦，快點啦！把事情做完就好了啦！」然而，這席話卻讓外送員感到不滿，說自己聽了覺得很不舒服。

男客這時情緒也上來了，說如果外送員不幫忙把餐點放進袋子就算了，他也作勢轉身離去。外送員一邊拿出錢要退費，一邊嚷嚷著男客的說法「傷害到我們外送人員，我們不是這樣子做事情的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲男客邊裝餐點邊罵「遇到瘋子」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

雙方爆發言語衝突，男客傻眼反問「你這樣就傷害到？這麼脆弱？」外送員越聽越不滿，堅持退錢，並表示客人若有購買購物袋，他們一定會送上樓；男客則再次強調對方誤會他了，他也沒有任何嘲諷的意思。

外送員這時忽然說道，「我有行車紀錄器！」男客聽後直接開噴「好、好！PO上網，拜託！PO上網說我是這樣的人，這樣可以嗎？反正我也沒差，第一，我不吃頭路，我財富自由，我也沒差啊。」同時，男客也直喊「隨便啦」，並自行將餐點裝進購物袋內。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲男客最終火大轉身離去。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

男客邊裝邊用台語喊，「遇到瘋子，沒辦法！」外送員則表示自己會將影片PO上網，因為明明是對方不買購物袋，怎麼能怪他。男客則冷笑說，「我沒有怪你不買購物袋」，但既然是誤會，他也不想再解釋了，接著就甩門離去。

影片曝光後，網友紛紛留言回應，「東西給他直接走就好了啊」、「兩個都在賭一口氣，買家不想聽、外送員要把規矩講完」、「他（男客）這種態度就值得吃一頓粗飽」、「訂餐人員對外送員說了一句你到底是不是人啊？這誰不會生氣啊」、「後面還罵他瘋子欸」、「我覺得外送員給人感覺是在教訓客人的口吻」、「客人買東西又不是要聽你訓話」、「都已經說了事情做完就好了，是在玻璃心什麼」、「你是不是人呀！你不會用這個袋子？表示我們人是會思考的，可選擇自己想做跟不想做的」。

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