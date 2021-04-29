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車廂全空！阿嬤「精準」坐到他的對號座　買票男1動作獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

買對號座車票卻被老人坐走位子！一名網友28日在臉書「爆怨2公社」PO文分享一段經歷，日前搭火車時遇到一位阿嬤，明明整個車廂都是空的，卻剛好坐到他的座位，最後選擇請對方離開，「肯讓是好心，不讓是合法。」

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO搭車發現自己的座位被老人坐走了。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關）

原PO提到，有時候搭車看到老人家坐在自己花錢買來的座位上，如果目的地不遠，會覺得站一下沒有關係，於是乾脆把座位讓出去，但28日這天搭乘火車時，明明整個車廂都是空的，座位卻還是被一位老人家「霸占」。

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「整個車廂都空的妳偏偏坐到我位子，有沒有這麼準啊？」原PO坦言，最後有請老人家把座位還給他，反正前面還有許多空位可以坐，「肯讓是好心，不讓是合法，我再說一次。」

其他網友看完整篇抱怨文，紛紛留言力挺原PO的處理方式，「我管你是誰，對號座我就是要坐」、「換我也是，但如果是滿座，我會衡量」、「我不會想讓位，有些長輩會以年長身分占便宜，我不想縱容這種行為」。

不過，也有不少網友留言分享個人的讓座經驗，「之前從台北搭莒光號到花蓮，有個婦女抱著孩子站在我旁邊，我就讓她坐了，自己站到花蓮」、「我之前當兵要從桃園去雲林，好不容易訂到對號座，上車後發現上面坐了一名帶小孩的媽媽，很想叫她起來，但想一想，這輩子坐火車可能就當兵這段時間而已，我就這樣一路從桃園站到雲林，心太軟，我到站了她都還沒下車」。

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