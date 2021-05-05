她問「為什麼嘉義人都稱綠豆人」　網刷5字解答：花生也可以啦

記者黃翊婷／綜合報導

每個地區都會有一些代稱詞，一名女網友5日在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，不明白嘉義人為何都稱為綠豆人。沒想到文章一PO出，就引來網友狂刷解答，「不是綠豆人，是綠豆加薏仁（嘉義人）」，其實就是取諧音，「妳要花生嘉義人也是可以啦」。

▲嘉義市文化路觀光夜市是台灣著名的景點之一。（圖／記者賴文萱攝）

原PO提到，上班時恰好聽到同事之間談到綠豆2個字，腦中就一直浮現「綠豆人」3個字，偏偏自己討厭吃綠豆，如果是紅豆，勉強還可以接受，「好奇問一下，為什麼嘉義人都稱綠豆人？那北部的人也可以稱綠豆人嗎？」

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有趣的是，這篇文章一PO出，引來許多網友留言解答，其中還有不少嘉義在地人，「因為綠豆加薏仁（嘉義人）」、「不是綠豆人，是綠豆加薏仁（嘉義人）」、「因為冷笑話的原因，紅豆人也不錯」、「妳要花生嘉義人也是可以啦」、「我一直在想什麼叫綠豆人，如果妳問『綠豆是哪裡的人』，或許比較能讓大家明白」。

而原PO看完大家的解答之後，也在留言處回應，「終於懂了！哈哈哈，謝謝」、「有去過一次嘉義，現在終於明白綠豆人的意思了」。

▼說到嘉義，大多數人第一時間聯想到的就是雞肉飯。（示意圖／記者蕭筠攝）