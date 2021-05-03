「8年級生不會用開罐器正常嗎？」　3千網友解答關鍵在1設計

▲原PO驚訝現在的年輕人不會使用開罐器。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

有些生活技能如果不常使用，就會漸漸消失，一名網友1日在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，「現在的8年級社會新鮮人不會用開罐器是正常的嗎？」沒想到意外引來3608名網友按讚、討論，還有不少7年級生坦承自己也不會用開罐器，因為現在很多罐頭都做成有拉環的易開罐，幾乎沒什麼機會使用開罐器。

原PO提到，「老人家弱弱地問一下，現在的8年級社會新鮮人不會用開罐器是正常的嗎？」並附上一張傳統簡易式開罐器的照片。沒想到這個看似簡單的問題，竟意外掀起3608名網友按讚、留言熱議。

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▲很多罐頭都有拉環設計。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了部分8年級生之外，也有許多7年級生坦言不會使用開罐器，「我還真的不會用開罐器，不過我是7年級生」、「我7年級我也不會用，我開罐頭都用菜刀」、「我19歲才知道這東西怎麼用」；還有幾名網友表示，如果不是工作需要，平常生活幾乎沒有機會使用開罐器，「之前在飲料店上班就是用這個開愛玉，第一次用差點把自己的虎口一起切下去。」

但也有不少父母聲稱自家8年級甚至是9年級的孩子是開罐器達人，「我兒子國小2年級就會了」、「我家9年級的很會用」。至於為何會有這麼多人不會使用開罐器，網友推測，應該與罐頭設計有關，「現在罐頭幾乎都有出易開罐，以後連這種基本生活技能都會漸漸消失」、「現在罐頭設計都用拉環的，不會用（開罐器）正常」、「跟年紀無關，是跟生活有關，沒用過就不會，需要教」。