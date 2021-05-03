人妻夢到窗戶外面飛來嬰兒留「7字」　全網一看狂刷恭喜

記者黃翊婷／綜合報導

胎夢是真的嗎？一名人妻3日一早在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，昨晚睡覺時夢到窗戶外面飛來一個小嬰兒，但她沒有開窗，寶寶就留下7個字「我還會再來找妳」，反而讓她整晚都沒睡好。沒想到文章才公開1個小時，就有超過1000名網友按讚恭喜，「準備當媽媽囉！」

▲原PO沒有懷孕過，卻夢到寶寶來找她。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO提到，自己還沒有懷過孕，昨晚卻夢到和老公一起睡覺時，窗戶外面突然飛來一個很可愛的小嬰兒，還試圖開窗想要飛進屋子裡，她不讓寶寶進來並且一直往外推，最後寶寶雖然放棄了，但留下一句「我還會再來找妳」，反而讓她整晚都沒睡好。

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有趣的是，原PO這篇抱怨文公開大約1個小時，就有超過1000名網友留言恭喜她，「寶寶想來當妳的孩子，不要推開啦」、「這是喜夢，恭喜」、「恭喜，準備當媽媽囉」。

還有做過胎夢的媽媽留言分享，自己懷老二前先是夢到在產台生小孩，隔年去住飯店，一隻麻雀在窗戶外面飛，結果月底就懷孕了，而且小孩的預產期和夢裡只相差幾天而已，「我是覺得，如果你們夫妻有共識，讓寶寶來也不錯。」

不過，也有其他媽媽勸原PO不用過度擔憂，平常心看待就好，「我生完第一胎也一直瘋狂夢到又懷孕、又生了，還是雙胞胎，但到現在也是沒懷孕啊，所以別想太多。」