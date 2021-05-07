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圖／送利多催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

記者陳家祥／台北報導

台灣生育率全球最低，已是「國安危機」等級，行政院長蘇貞昌6日拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，全面提高生育誘因。此外，未來也將修法，把育嬰留職停薪津貼提高到8成，且放寬育嬰假申請條件，提高父母生養意願。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，育嬰留停津貼加碼至8成，其中6成將由就保基金支出、2成則由政府出，加碼部分估計每年編列42億。另外，產檢假目前仍待修法，但產檢假額外2天薪資擬從7月1日起，由政府編列每年2.4億元公務預算支應，鼓勵僱主提供優於法令規範的假別。

行政院發言人羅秉成表示，過去育嬰留職停薪津貼只有6成薪水，影響民眾收入外，也影響生養意願，也會影響婦女的勞參率。因此，這次政策上很重要的亮點，就是把育嬰留職停薪津貼由薪資的6成提高到8成，盼接近原先薪水，提高父母生養意願。

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

政院砸百億　祭三政策權方面催生

衛福部、勞動部6日在院會報告「建構安心懷孕友善生養環境」，院長蘇貞昌拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

助圓夢：

為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不孕症試管嬰兒補助對象為一般不孕夫妻，至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲。

補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次，並依年齡區間及療程範圍提供每胎不同次數及成數之補助條件，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。

▲▼擴大不孕症試管嬰兒補助新舊方案對照。（圖／衛福部提供）

▲擴大不孕症試管嬰兒補助新舊方案對照。（圖／衛福部提供）

安心生：

為更周全照顧所有懷孕婦女，衛生福利部參照醫學實證和國際作法，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元，有16餘萬孕婦受惠。

▲▼提高產檢次數、增加項目。（圖／衛福部提供）

▲提高產檢次數、增加項目。（圖／衛福部提供）

安心養：

為讓民眾能安心生、安心養，勞動部指出，現行5日產檢假係考量懷孕受僱者產前檢查需求，參酌預防保健產檢次數10次而制定；配合產檢次數將增加為14次，產檢假日數規劃由5日修正為7日。增加的2日之薪資，由政府補助，不加重雇主負擔。

至於育嬰留職停薪彈性申請部分，衛福部指出，為鼓勵雙薪家庭父母能共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，使育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼（含補助）。

此外，衛福部也將修法，讓育嬰留職停薪的申請期間可少於6個月，但每次不得少於30日，以2次為限，使有短期照顧之需求者，亦可申請育嬰留職停薪。修正後，不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪，但申請時「應提前預告雇主」。

另外，為進一步減輕育兒父母育嬰留職停薪期間之經濟負擔，除原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，讓育兒父母無後顧之憂，安心照顧陪伴幼兒。未來針對未滿30人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。

▲▼友善生養職場環境。（圖／衛福部提供）

▲友善生養職場環境。（圖／衛福部提供）

▲▼育兒,嬰兒車,親子,帶小孩。（圖／記者季相儒攝）

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